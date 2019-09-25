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Mustafa Destici: Başkan Erdoğan'ın İsrail ile ilgili konuşması tarihe bir nottur

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 25.09.2019 Güncelleme Tarihi: 25.09.2019
ERDOĞAN'IN İSRAİL İLE İLGİLİ KONUŞMASI TARİHE BİR NOTTUR

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı , Başan 'ın Birleşmiş Milletler 74'üncü Genel Kurulu'ndaki konuşmasına ilişkin, "Bu konuşma sadece Türkiye'de değil, Türkiye İslam coğrafyasında ve dünyada da ses getirmiştir. Özellikle Sayın Cumhurbaşkanımızın İsrail ile ilgili konuşması tarihe bir nottur" ifadelerini kullandı.

BBP lideri , genel merkez binasında düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Destici, Adana'nın Yüreğir ilçesinde özel harekât polislerini taşıyan zırhlı servis aracına düzenlenen terör saldırısını kınadı. Yaşanan terör saldırısında 1'i polis 5 kişinin yaralandığını kaydeden Destici, "Yaralı vatandaşlarımıza ve polisimize Rabbimden acil şifalar niyaz ediyorum. Hain terör örgütleri PKK'sı, PYD'si, YPG'si olsun durmuyorlar, durmayacaklar. Çünkü emperyalist küresel güçlerden, siyonistlerden aldıkları emirler böyle. Onlar istiyorlar ki; Türkiye emperyalistlerin, siyonistlerin bölgedeki projelerine, oyunlarına, hedeflerine ve çıkarlarına alet olmasın. Onların ayaklarına set vurmasın. Türkiye'yi bu terör saldırılarıyla tehdit ediyorlar ya da dizayn etmeye çalışıyorlar" dedi.

"BU KONUŞMASINDAN DOLAYI TEŞEKKÜR EDİYORUM"

Destici, Cumhurbaşkanı 'ın, Birleşmiş Milletler 74'üncü Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmanın, kendilerini gururlandırdığını söyledi. Partisi ve şahsı adına Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür eden Destici, şunları söyledi:

"Bu konuşma sadece Türkiye'de değil, Türkiye İslam coğrafyasında ve dünyada da ses getirmiştir. Özellikle Sayın Cumhurbaşkanımızın İsrail ile ilgili konuşması tarihe bir nottur. 1948'deki Filistin haritasına baktığınızda İsrail'i küçük noktalar olarak görürsünüz. Bugün geldiğiniz de artık Filistin'i küçük noktalar olarak görüyorsunuz. 70 yıla yakın bir zamanda İsrail neredeyse bütün Filistin topraklarını işgal etmiştir. Sınırlarının nereden başlayıp nerede bittiği de belli değildir. Yarın nerede biteceği de belli değildir. Şunu da biliyoruz ki, siyonizmin hedefi sadece Filistin toprakları değildir, büyük İsrail hedefleri vardır. PKK, PYD, YPG gibi terör örgütleri bunlara hizmet etmektedirler. Bunların taşeron örgütleridir. Zamanla bu çok daha iyi görülecektir. İnşallah biz bunu görmeyiz, keser atarız. Ama eğer müsaade edilirse, gerekli müdahaleler yapılmazsa ileri de Filistin ne ile karşılaşmış ise, bu bölge de o sonuçla karşılaşır. Bizim uyanık olmamız, tedbir almamız ve burada asla beklemememiz gerekir."

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