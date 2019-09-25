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MHP'den Meral Akşener hakkında flaş sözler: Sen aslında yoksun!

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 25.09.2019 Güncelleme Tarihi: 25.09.2019
AKŞENER HAKKINDA FLAŞ SÖZLER: SEN ASLINDA YOKSUN!

Genel Sekreteri , "Milliyetçi-Ülkücü Hareket, lideri Sayın 'nin çizdiği yolda millî ülküleri gerçekleştirmek için koşar adım yürümektedir" dedi. Öte yandan 'i bombardımana tutan Büyükataman açıklamasında, Akşener'in, "CHP ile HDP arasında herhangi bir ilişki, iletişim var mıdır, yok mudur? Ben bilmiyorum" sözleriyle ilgili ise "CHP-HDP ilişkisinden haberdar olmadığını söyleyerek samimiyetsizlik rekoru kıran 'küçük hanım'a tavsiyemiz yeterince kirlettiği siyaset sahasını bir an önce terk etmesi." ifadelerine yer verdi. konusunda da Akşener'e yüklenen Büyükataman, 'sen aslında yoksun" ifadelerini kullandı.

'li Büyükataman, yaptığı yazılı açıklamasında, İYİ Parti lideri 'in dün akşam katıldığı programdaki sözlerine tepki gösterdi. Büyükataman, Akşener'in Türkiye'yi 2023 ve 2053 hedefleriyle önce 'lider ülke', sonra 'süper güç' yapma ülküsü doğrultusunda bir yol izleyen, hiçbir pazarlığın içerisinde yer almayan MHP'ye 'küçük ortak' dediğini hatırlattı. Bu söze tepki gösteren Büyükataman, "MHP'ye 'küçük ortak' diyerek, CHP kapısında belediye başkan yardımcılığı dilendiği gerçeğini değiştiremez. Her gün bir başka ilde ve ilçede CHP kapısına bırakılan siyah çelenkler, belediye meclis üyelerinin tutumuna dair rezillikler gündemi meşgul ederken MHP'yi bir pazarlık içerisinde gösterme gayretleri kendi
pisliğini başkasına atma psikolojisinden başka bir şey değildir" ifadelerini kullandı.
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"TAVSİYEMİZ SİYASET SAHASINI TERK ETMESİ"

Büyükataman, Akşener'in, "CHP ile HDP arasında herhangi bir ilişki, iletişim var mıdır, yok mudur? Ben bilmiyorum" sözleriyle ilgili ise "CHP-HDP ilişkisinden haberdar olmadığını söyleyerek samimiyetsizlik rekoru kıran 'küçük hanım'a tavsiyemiz yeterince kirlettiği siyaset sahasını bir an önce terk etmesi. Milliyetçi Hareket'le yatıp Milliyetçi Hareket'le kalkmasından kendisine bir fayda doğmayacaktır. Milliyetçi-Ülkücü Hareket, lideri Sayın 'nin çizdiği yolda millî ülküleri gerçekleştirmek için koşar adım yürümektedir. Bu yolda bir belediye daha fazla alma ihtimali için terör örgütüne sırnaşanlar, 'ye kuyruk sallayanlar; önümüzde 'küçük bir engel' dahi değildir. Özetle, 'sen aslında yoksun" ifadelerini kullandı.

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