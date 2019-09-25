Başkan Erdoğan, Barron'u kabul etti
Giriş Tarihi: 25.09.2019
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Parlamentolararası Birlik Başkanı Gabriela Cuevas Barron'u kabul etti. BM Genel Merkezi'ndeki kabul basına kapalı gerçekleşti.
Birleşmiş Milletler (BM) 74'üncü Genel Kurul görüşmeleri için bulunduğu New York'ta resmi temaslarını sürdüren Erdoğan, Parlamentolararası Birlik Başkanı Barron ile bir araya geldi.
BM Genel Merkezi'ndeki kabul basına kapalı gerçekleşti.
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