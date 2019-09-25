Başkan Erdoğan, Barron'u kabul etti

Birleşmiş Milletler (BM) 74'üncü Genel Kurul görüşmeleri için bulunduğu New York'ta resmi temaslarını sürdüren Erdoğan, Parlamentolararası Birlik Başkanı Barron ile bir araya geldi.

BM Genel Merkezi'ndeki kabul basına kapalı gerçekleşti.