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Başkan Erdoğan, Barron'u kabul etti

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 25.09.2019
BAŞKAN ERDOĞAN, BARRON'U KABUL ETTİ

Başkan , Başkanı Gabriela Cuevas Barron'u kabul etti.  'ndeki kabul basına kapalı gerçekleşti.

Birleşmiş Milletler () 74'üncü Genel Kurul görüşmeleri için bulunduğu 'ta resmi temaslarını sürdüren Erdoğan, Başkanı Barron ile bir araya geldi.

BM 'ndeki kabul basına kapalı gerçekleşti.

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