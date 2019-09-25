25 Eylül 2019, Çarşamba
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Konya'da "Yakında" paylaşımı yaparak tehditte bulunan DEAŞ'lı terörist adliyede

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 25.09.2019 Güncelleme Tarihi: 25.09.2019
YAKINDA YAZIP TEHDİT SAVURAN İSİM İÇİN HESAP ZAMANI!

'da terör örgütü 'ın sözde emiri 'nin yayınladığı ses kaydında eylem yapılmasını istemesinin ardından bir hesabından, bir kağıda Arapça " el Bağdadi'ye hediye. Allah onu korusun. Konya vilayeti, Furkan kurumu yakında inşallah" yazıp fotoğrafını paylaşan şüpheli adliyeye sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, Emniyet Müdürlüğü Şubesi ekipleri, 16 Eylül Pazartesi günü terör örgütü 'ın sözde emiri 'nin yayınladığı ses kaydında eylem yapılmasını istemesinin ardından bir hesabından, Arapça yazılarla " el Bağdadi'ye hediye. Allah onu korusun. Konya vilayeti, Furkan kurumu yakında inşallah" yazıp fotoğrafını paylaşan bir şüpheli olduğunu tespit etti.

GÖZALTINA ALINDI

Bu tespitin ardından terörle mücadele ekipleri çalışma başlattı. Ekipler, hesabı kullanan şüphelinin yabancı uyruklu terör örgütü DEAŞ üyesi 21 yaşındaki H.E.H. olduğunu belirledi. Terörle mücadele ekiplerinin yaptıkları çalışmayla H.E.H. yakalanarak .

"PARA KARŞILIĞI YAZDIM"

Gözaltına alınan terör örgütü üyesi H.E.H., emniyetteki ifadesinde, "Yaklaşık 1 yıl önce Türkiye'ye ve 1 ay önce de Konya'ya geldim. Sosyal medyada tanıştığım birisi sosyal medya üzerinden bu yazıyı paylaşmamı istedi. Bunun karşılığında ise tanıştığım kişi para verecekti ama henüz para veren olmadı" dediği öğrenildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli H.E.H. "terör örgütü üyesi olmak", "terör propagandası yapmak" suçlamalarıyla adliyeye sevk edildi.

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