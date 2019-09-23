Önder Aytaç'ın cezası belli oldu
Yargıtay ve Danıştaya seçilecek Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyelerinin belirlendiği 2011'deki toplantıları organize ettiği belirtilen eski Yargıtay üyesi Önder Aytaç'a, 11 yıl 3 ay hapis cezası verildi.
Aytaç'ın, ilk derece mahkemesi sıfatıyla Yargıtay 9. Ceza Dairesince yargılanmasına devam edildi. Yargıtay ek binadaki salonda görülen duruşmaya, tutuklu sanık Aytaç ile avukatı katıldı.
"ÖRGÜT ÜYESİ DEĞİLİM" DEDİ
Esas hakkındaki savunmasında suçlamaları kabul etmeyen Aytaç, örgüt üyesi olmadığını öne sürdü.
FETÖ üyeliğinden 15 yıl hapis cezası alan eski Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) Genel Sekreteri Mehmet Kaya'nın evinde 2011'de yapılan ve Yargıtay ile Danıştaya seçilecek örgüt mensuplarının belirlendiği toplantıları organize edenler arasında bulunan Aytaç, ByLock kullandığına yönelik tespitleri reddetti.
Örgütün sözde "Yargıtay İstişare Heyeti"nde de bulunan Aytaç, kapatılan Yargıçlar ve Savcılar Birliğine (YARSAV) örgüt talimatıyla üye olmadığını iddia etti.
Aytaç, aleyhindeki tanık beyanlarını da kabul etmeyerek, suçsuz olduğunu savundu.
Sanık Önder Aytaç ve avukatının savunmalarını tamamlamaları üzerine duruşmaya ara verildi.
VE KARAR ÇIKTI
Yargıtay 9. Ceza Dairesi heyetinin aldığı karar, heyete başkanlık yapan daire üyesi Fikret Demir tarafından açıklandı.
Önder Aytaç'a, FETÖ üyeliğinden Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) 314/2. maddesi gereğince alt sınırdan uzaklaşarak 9 yıl hapis cezası veren mahkeme heyeti, terör suçlarında cezanın yarı oranında artırılmasını öngören Terörle Mücadele Kanunu'nun 5/1 maddeleri uyarınca cezayı 13 yıl 6 aya çıkardı.
TCK'nin 62. maddesindeki indirimi uygulayarak cezayı 11 yıl 3 aya indiren mahkeme heyeti, Aytaç'ın tutukluluk halinin devamına da hükmetti.
Karara karşı temyiz yolu açık bulunuyor. Temyize gidilmesi halinde istemi Yargıtay Ceza Genel Kurulu görüşecek.
AA
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
- Rus elçi Andrey Karlov suikastinde dikkat çeken ayrıntı!
- Bu kareyi kimse açıklayamıyor!
- MSB 99/4 askerlerin birliklerini duyurdu!
- İnlerinde yok ettik!
- Son dakika: MHP Genel Başkanı Bahçeli taburcu oldu
- FETÖ, PKK, CHP, HDP VE SP Berlin’de buluştu! Skandal toplantı
- Adnan Oktar davasına damga vuran soru!
- Sakarya Hendek'te skandal olay! Camiye tuvaletini yaptı
- ABD'ye ait 2 helikopter Akçakale'ye indi
- 15 Temmuz darbe girişimiyle ilgili yeni soruşturma
- Rus elçi Andrey Karlov suikastinde dikkat çeken ayrıntı! Avukatın not defterinde FETÖ mesajı
- FETÖ, PKK, CHP, HDP VE SP Berlin’de buluştu! Skandal toplantı
- Son dakika: Merkez Bankası'ndan yeni faiz hamlesi!
- Pakistan'dan Başkan Erdoğan'a Keşmir çağrısı: BM'de gündeme getirin
- Devlet Bahçeli'nin sağlık durumu hakkında son dakika açıklaması
- 2019 YKS ek kayıtlar başladı! YKS üniversite ek kayıtlar nasıl yapılır? Elektronik kayıt yapılıyor mu?
- Kim Milyoner Olmak İster’de 1 milyonluk soru ne zaman sorulacak? Kim Milyoner Olmak İster ne zaman başlıyor?
- Başkan Erdoğan'dan ABD’de Türk, soydaş ve Müslüman toplumuyla buluşmasında flaş açıklamalar
- 23 Eylül Sonbahar Ekinoksu nedir? Ekinoks ne demek? 23 Eylül Sonbahar Ekinoksu’nda neler olur?
- Emine Erdoğan Müslüman Toplumun Kadın Temsilcileriyle görüştü
- Başkan Erdoğan ABD'de Müslüman toplumunun temsilcileriyle görüştü
- ABD'den Çin'e yöneik çağrı: Karşı durun!