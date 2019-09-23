23 Eylül 2019, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

Önder Aytaç'ın cezası belli oldu

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 23.09.2019 Güncelleme Tarihi: 23.09.2019
ÖNDER AYTAÇ'IN CEZASI BELLİ OLDU

Yargıtay ve Danıştaya seçilecek Fetullahçı Terör Örgütü () üyelerinin belirlendiği 2011'deki toplantıları organize ettiği belirtilen eski Yargıtay üyesi 'a, 11 yıl 3 ay hapis cezası verildi.

Aytaç'ın, ilk derece mahkemesi sıfatıyla Yargıtay 9. Ceza Dairesince yargılanmasına devam edildi. Yargıtay ek binadaki salonda görülen duruşmaya, tutuklu sanık Aytaç ile avukatı katıldı.

"ÖRGÜT ÜYESİ DEĞİLİM" DEDİ

Esas hakkındaki savunmasında suçlamaları kabul etmeyen Aytaç, örgüt üyesi olmadığını öne sürdü.

üyeliğinden 15 yıl hapis cezası alan eski Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu () Genel Sekreteri Mehmet Kaya'nın evinde 2011'de yapılan ve Yargıtay ile Danıştaya seçilecek örgüt mensuplarının belirlendiği toplantıları organize edenler arasında bulunan Aytaç, ByLock kullandığına yönelik tespitleri reddetti.

Örgütün sözde "Yargıtay İstişare Heyeti"nde de bulunan Aytaç, kapatılan Yargıçlar ve Savcılar Birliğine (YARSAV) örgüt talimatıyla üye olmadığını iddia etti.

Aytaç, aleyhindeki tanık beyanlarını da kabul etmeyerek, suçsuz olduğunu savundu.

Sanık ve avukatının savunmalarını tamamlamaları üzerine duruşmaya ara verildi.

VE KARAR ÇIKTI

Yargıtay 9. Ceza Dairesi heyetinin aldığı karar, heyete başkanlık yapan daire üyesi Fikret Demir tarafından açıklandı.

Önder Aytaç'a, FETÖ üyeliğinden 'nun () 314/2. maddesi gereğince alt sınırdan uzaklaşarak 9 yıl hapis cezası veren mahkeme heyeti, terör suçlarında cezanın yarı oranında artırılmasını öngören Terörle Mücadele Kanunu'nun 5/1 maddeleri uyarınca cezayı 13 yıl 6 aya çıkardı.

TCK'nin 62. maddesindeki indirimi uygulayarak cezayı 11 yıl 3 aya indiren mahkeme heyeti, Aytaç'ın tutukluluk halinin devamına da hükmetti.

Karara karşı temyiz yolu açık bulunuyor. Temyize gidilmesi halinde istemi görüşecek.

AA

Eski Yargıtay üyesi Önder Aytaç'ın cezası belli oldu ESKİ YARGITAY ÜYESİ ÖNDER AYTAÇ'IN CEZASI BELLİ OLDU
FETÖ cinliği! Yakalanmamak için bunu yapmış... FETÖ CİNLİĞİ! YAKALANMAMAK İÇİN BUNU YAPMIŞ...
Türkiye'den Amerikan kamuoyuna FETÖ uyarısı yapıldı TÜRKİYE'DEN AMERİKAN KAMUOYUNA FETÖ UYARISI YAPILDI
Adana merkezli 7 ilde eş zamanlı FETÖ operasyonu ADANA MERKEZLİ 7 İLDE EŞ ZAMANLI FETÖ OPERASYONU
Elazığ merkezli FETÖ/PDY operasyonu: 6 gözaltı ELAZIĞ MERKEZLİ FETÖ/PDY OPERASYONU: 6 GÖZALTI
FETÖ elebaşı Gülen'in kitaplarını yakmaya çalışırken yakalandı FETÖ ELEBAŞI GÜLEN'İN KİTAPLARINI YAKMAYA ÇALIŞIRKEN YAKALANDI
Son dakika: Samanyolu TV'nin eski çalışanlarına FETÖ operasyonu SON DAKİKA: SAMANYOLU TV'NİN ESKİ ÇALIŞANLARINA FETÖ OPERASYONU
Son dakika: İzmir'de FETÖ operasyonu! 14 kişi hakkında... SON DAKİKA: İZMİR'DE FETÖ OPERASYONU! 14 KİŞİ HAKKINDA...

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN