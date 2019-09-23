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Antalya Havalimanı'nda 'Thomas Cook' yoğunluğu

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 23.09.2019 Güncelleme Tarihi: 23.09.2019
YER: ANTALYA! BÖYLE BEKLEDİLER

Dünyanın en büyük seyahat şirketlerinden İngiliz tur operatörü iflas etti. İflası 'ye ayak bastıklarında öğrenen tatilciler, paket tur olarak seyahat ettikleri 'da otellere yönlendirilmek için uzun süre kuyrukta bekledi. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre halihazırda Türkiye genelinde 43 bine yakın mevcut. Bu iflasın turizmi olumsuz yönde etkilememesi için kriz merkezi oluşturuldu.

Dünyaca ünlü seyahat acentesi ve havayolu şirketi , 2.1 milyar dolarlık borcunu yönetemeyince resmen battı. Şirket tasfiye sürecine girmek için resmi başvuruda bulundu. Thomas Cook her yıl 'ye binlerce getiriyordu. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre halihazırda Türkiye genelinde 43 bine yakın mevcut. Bu iflasın turizmi olumsuz yönde etkilememesi için Valiliğince kriz merkezi oluşturuldu.

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