Antalya Havalimanı'nda 'Thomas Cook' yoğunluğu
Giriş Tarihi: 23.09.2019 Güncelleme Tarihi: 23.09.2019
Dünyanın en büyük seyahat şirketlerinden İngiliz tur operatörü Thomas Cook iflas etti. İflası Türkiye'ye ayak bastıklarında öğrenen tatilciler, paket tur olarak seyahat ettikleri Antalya'da otellere yönlendirilmek için uzun süre kuyrukta bekledi. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre halihazırda Türkiye genelinde 43 bine yakın İngiliz turist mevcut. Bu iflasın turizmi olumsuz yönde etkilememesi için Antalya Valiliğince kriz merkezi oluşturuldu.
Dünyaca ünlü seyahat acentesi ve havayolu şirketi Thomas Cook, 2.1 milyar dolarlık borcunu yönetemeyince resmen battı. Şirket tasfiye sürecine girmek için resmi başvuruda bulundu. Thomas Cook her yıl Türkiye'ye binlerce turist getiriyordu. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre halihazırda Türkiye genelinde 43 bine yakın İngiliz turist mevcut. Bu iflasın turizmi olumsuz yönde etkilememesi için Antalya Valiliğince kriz merkezi oluşturuldu.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER EKONOMİ HABERLERİ
- Prim şartına takılanlar dikkat! 6 yıla kadar erken emeklilik fırsatı...
- Emeklilerin gözü intibakta! İşte son durum
- TOKİ'den indirim kampanyası
- TOKİ'den bir indirim daha! Başvurular başladı
- Merkez Bankası'ndan yeni faiz hamlesi!
- Bakan duyurdu! 'Türk Sütü' için yeni dönem
- Hükümetten flaş Thomas Cook açıklaması
- Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor! İkramiyeler artacak...
- İŞKUR 43 bin personel alımı yapacak! İşte şartlar...
- "Türkiye'nin durumu 2003'e göre daha görkemli"
Daha Fazla Gör
- Rus elçi Andrey Karlov suikastinde dikkat çeken ayrıntı! Avukatın not defterinde FETÖ mesajı
- FETÖ, PKK, CHP, HDP VE SP Berlin’de buluştu! Skandal toplantı
- Son dakika: Merkez Bankası'ndan yeni faiz hamlesi!
- Pakistan'dan Başkan Erdoğan'a Keşmir çağrısı: BM'de gündeme getirin
- Devlet Bahçeli'nin sağlık durumu hakkında son dakika açıklaması
- 2019 YKS ek kayıtlar başladı! YKS üniversite ek kayıtlar nasıl yapılır? Elektronik kayıt yapılıyor mu?
- Kim Milyoner Olmak İster’de 1 milyonluk soru ne zaman sorulacak? Kim Milyoner Olmak İster ne zaman başlıyor?
- Başkan Erdoğan'dan ABD’de Türk, soydaş ve Müslüman toplumuyla buluşmasında flaş açıklamalar
- 23 Eylül Sonbahar Ekinoksu nedir? Ekinoks ne demek? 23 Eylül Sonbahar Ekinoksu’nda neler olur?
- Emine Erdoğan Müslüman Toplumun Kadın Temsilcileriyle görüştü
- Başkan Erdoğan ABD'de Müslüman toplumunun temsilcileriyle görüştü
- ABD'den Çin'e yöneik çağrı: Karşı durun!