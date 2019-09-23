Antalya Havalimanı'nda 'Thomas Cook' yoğunluğu

Dünyanın en büyük seyahat şirketlerinden İngiliz tur operatörü Thomas Cook iflas etti. İflası Türkiye'ye ayak bastıklarında öğrenen tatilciler, paket tur olarak seyahat ettikleri Antalya'da otellere yönlendirilmek için uzun süre kuyrukta bekledi. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre halihazırda Türkiye genelinde 43 bine yakın İngiliz turist mevcut. Bu iflasın turizmi olumsuz yönde etkilememesi için Antalya Valiliğince kriz merkezi oluşturuldu.

Dünyaca ünlü seyahat acentesi ve havayolu şirketi Thomas Cook, 2.1 milyar dolarlık borcunu yönetemeyince resmen battı. Şirket tasfiye sürecine girmek için resmi başvuruda bulundu. Thomas Cook her yıl Türkiye'ye binlerce turist getiriyordu. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre halihazırda Türkiye genelinde 43 bine yakın İngiliz turist mevcut. Bu iflasın turizmi olumsuz yönde etkilememesi için Antalya Valiliğince kriz merkezi oluşturuldu.