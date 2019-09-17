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Son dakika: İzmir'de FETÖ operasyonu! 14 kişi hakkında...

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 17.09.2019 Güncelleme Tarihi: 17.09.2019
İZMİR'DE FETÖ OPERASYONU! 14 KİŞİ HAKKINDA...

Son dakika haberine göre; Cumhuriyet Başsavcılığınca 'nün 'ankesör' soruşturması kapsamında aralarında muvazzaf astsubay ve polisler ile meslekten ihraç edilen 2. sınıf emniyet müdürünün de bulunduğu 14 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

merkezli 9 ilde Fetullahçı Terör Örgütü () yapılanmasına yönelik "ankesör" soruşturması kapsamında, muvazzaf astsubay ve polisler ile meslekten ihraç edilen 2. sınıf emniyet müdürünün de aralarında bulunduğu 14 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ'nün mahrem imamları ile ankesörlü, kontörlü büfe telefonlarından periyodik ve ardışık arama sistemiyle haberleştikleri tespit edilen, 2 muvazzaf astsubay, 4 polis, 1 meslekten ihraç edilen astsubay ve 2. sınıf emniyet müdürü, 3 ilişiği kesilen öğrenci ve 1 öğretmenin de aralarında bulunduğu 14 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Bu kapsamda, İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, İzmir, İstanbul, Balıkesir, Kocaeli, Adıyaman, Erzurum, Trabzon, Van ve Iğdır'da eş zamanlı operasyon düzenledi.

Şüphelilerin, örgütün kriptolu haberleşme programı "ByLock" içeriklerinde isimleri geçtiği ve ankesörden arandıkları tespit edildikleri ileri sürüldü.

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