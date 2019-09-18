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FETÖ elebaşı Gülen'in kitaplarını yakmaya çalışırken yakalandı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 18.09.2019 Güncelleme Tarihi: 18.09.2019
FETÖ KİTAPLARINI YAKMAYA ÇALIŞIRKEN YAKALANDI

Zonguldak'ın'ın Ereğli ilçesinde, elebaşı 'e ait kitaplar ile örgütün dergi ve broşür gibi dokümanlarını cami bahçesinde yakmaya çalışırken, yakalanan imam M.Ç., gözaltına alındı.

İl ve İlçe Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Dağlar Mahallesi'nde görevli imam M.Ç.'nin cami bahçesinde kitap yaktığı ihbarı üzerine çalışma başlattı. Camiye giden ekipler, M.Ç.'yi elebaşı 'e ait kitaplar ile örgütün dergi ve broşür gibi dokümanlarını bahçede yakmaya çalışırken, yakaladı. Gözaltına alınan M.Ç.'nin, kitapları ve diğer dokümanları eşinin dayısı A.T.'nin deposundan yakmak için aldığını söylediği öğrenildi. Depoda da arama yapan ekipler, FETÖ'ye ait kitap ve dergiler ele geçirdi. İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi'ne götürülen M.Ç.'nin işlemlerinin sürdürüldüğü öğrenildi.

Kaynak: DHA

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