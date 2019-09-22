Adana merkezli 7 ilde eş zamanlı FETÖ operasyonu
Giriş Tarihi: 22.09.2019
Adana merkezli 7 ilde FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamında, aralarında asker, öğretmen ve hemşirelerin de bulunduğu 15 şüphelinin yakalanması için operasyon düzenlendi.Adana Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 15 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Bu karar doğrultusunda Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Adana merkezli 7 ilde şafak vakti operasyon yaptı. Polis, operasyonda şüphelileri gözaltına aldı. Zanlıların, asker, öğretmen, hemşire ve gazetecilerden oluştuğu, bazılarının telefonlarında örgütün gizli haberleşme sistemi 'ByLock' olduğu, bazılarının ise örgüte elaman kazandırdığı ve FETÖ üyesi oldukları ileri sürüldü. Zanlılar Adli Tıp biriminde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.
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