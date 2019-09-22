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Adana merkezli 7 ilde eş zamanlı FETÖ operasyonu

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 22.09.2019
7 İLDE EŞ ZAMANLI FETÖ OPERASYONU

 merkezli 7 ilde / soruşturmaları kapsamında, aralarında asker, öğretmen ve hemşirelerin de bulunduğu 15 şüphelinin yakalanması için operasyon düzenlendi.

Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü / soruşturması kapsamında 15 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Bu karar doğrultusunda Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 7 ilde şafak vakti operasyon yaptı. Polis, operasyonda şüphelileri gözaltına aldı. Zanlıların, asker, öğretmen, hemşire ve gazetecilerden oluştuğu, bazılarının telefonlarında örgütün gizli haberleşme sistemi 'ByLock' olduğu, bazılarının ise örgüte elaman kazandırdığı ve FETÖ üyesi oldukları ileri sürüldü. Zanlılar biriminde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

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