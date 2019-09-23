Eski Yargıtay üyesi Önder Aytaç'ın cezası belli oldu

Yargıtay ve Danıştaya seçilecek Fetullahçı Terör Örgütü üyelerinin belirlendiği 2011'deki toplantıları organize ettiği belirtilen eski Yargıtay üyesi Önder Aytaç'a, 11 yıl 3 ay hapis cezası verildi.

Aytaç'ın, ilk derece mahkemesi sıfatıyla Yargıtay 9. Ceza Dairesince yargılanmasına devam edildi. Yargıtay ek binadaki salonda görülen duruşmaya, tutuklu sanık Aytaç ile avukatı katıldı.

"ÖRGÜT ÜYESİ DEĞİLİM" DEDİ!

Esas hakkındaki savunmasında suçlamaları kabul etmeyen Aytaç, örgüt üyesi olmadığını öne sürdü.

FETÖ üyeliğinden 15 yıl hapis cezası alan eski Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) Genel Sekreteri Mehmet Kaya'nın evinde 2011'de yapılan ve Yargıtay ile Danıştaya seçilecek örgüt mensuplarının belirlendiği toplantıları organize edenler arasında bulunan Aytaç, ByLock kullandığına yönelik tespitleri reddetti.

Örgütün sözde "Yargıtay İstişare Heyeti"nde de bulunan Aytaç, kapatılan Yargıçlar ve Savcılar Birliğine (YARSAV) örgüt talimatıyla üye olmadığını iddia etti.

Aytaç, aleyhindeki tanık beyanlarını da kabul etmeyerek, suçsuz olduğunu savundu.

Sanık Önder Aytaç ve avukatının savunmalarını tamamlamaları üzerine duruşmaya ara verildi.

VE KARAR ÇIKTI

Yargıtay 9. Ceza Dairesi heyetinin aldığı karar, heyete başkanlık yapan daire üyesi Fikret Demir tarafından açıklandı.

Önder Aytaç'a, FETÖ üyeliğinden Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) 314/2. maddesi gereğince alt sınırdan uzaklaşarak 9 yıl hapis cezası veren mahkeme heyeti, terör suçlarında cezanın yarı oranında artırılmasını öngören Terörle Mücadele Kanunu'nun 5/1 maddeleri uyarınca cezayı 13 yıl 6 aya çıkardı.

TCK'nin 62. maddesindeki indirimi uygulayarak cezayı 11 yıl 3 aya indiren mahkeme heyeti, Aytaç'ın tutukluluk halinin devamına da hükmetti.

Karara karşı temyiz yolu açık bulunuyor. Temyize gidilmesi halinde istemi Yargıtay Ceza Genel Kurulu görüşecek.