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Son dakika: Samanyolu TV'nin eski çalışanlarına FETÖ operasyonu

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 18.09.2019 Güncelleme Tarihi: 18.09.2019
SAMANYOLU TV'NİN ESKİ ÇALIŞANLARINA FETÖ OPERASYONU

Son dakika haberi... Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (/) üyesi oldukları gerekçesiyle haklarında yakalama kararı çıkarılan eski çalışanı 3 şüpheliden 2'si yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Cumhuriyet Başsavcılığınca, ile kapatılan Ankara Bürosu çalışanlarına yönelik yürütülen / soruşturması kapsamında TV yapımcısı 3 kişinin, örgütün şifreli mesajlaşma programı "ByLock"u kullandığı tespit edildi.

Şüpheliler hakkında silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan yakalama kararı çıkarıldı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince dün sabah saatlerinde şüphelilerin yakalanması için operasyon düzenlendi.

FİRARİ İSİM ARANIYOR
Şüphelilerden Tacettin A. ile İbrahim Enver Ö. gözaltına alındı. Firari durumdaki Halil O'nun yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

Zanlıların, örgütle bağlantılı savcı ve polislerle ortak hareket ederek örgüt lehine yayınlarla algı operasyonu yaptıkları belirlendi.

AA

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