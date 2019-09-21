Son dakika: Başkan Erdoğan TEKNOFEST'te
Giriş Tarihi: 21.09.2019 Güncelleme Tarihi: 21.09.2019
Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin en büyük teknoloji etkinliği TEKNOFEST'i ziyaret ediyor. Başkan Erdoğan, burada bir konuşma gerçekleştiriyor. Erdoğan, "Bu etkinliğin kısa sürede ülkemizin en önemli markalarından biri haline geleceğine inanıyorum." dedi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin en büyük teknoloji etkinliği TEKNOFEST'e bir ziyaret gerçekleştiriyor.
Başkan Erdoğan, burada bir konuşma yapıyor.
İşte Başkan Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:
Bu etkinliğin kısa sürede ülkemizin en önemli markalarından biri haline geleceğine inanıyorum.
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