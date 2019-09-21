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Son dakika: Başkan Erdoğan TEKNOFEST'te

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 21.09.2019 Güncelleme Tarihi: 21.09.2019
SON DAKİKA: BAŞKAN ERDOĞAN TEKNOFEST'TE

Son dakika haberi... Başkan , Türkiye'nin en büyük teknoloji etkinliği TEKNOFEST'i ziyaret ediyor. Başkan Erdoğan, burada bir konuşma gerçekleştiriyor. Erdoğan, "Bu etkinliğin kısa sürede ülkemizin en önemli markalarından biri haline geleceğine inanıyorum." dedi.

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Başkan , Türkiye'nin en büyük teknoloji etkinliği TEKNOFEST'e bir ziyaret gerçekleştiriyor.

Başkan Erdoğan, burada bir konuşma yapıyor.

İşte Başkan Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

Bu etkinliğin kısa sürede ülkemizin en önemli markalarından biri haline geleceğine inanıyorum.

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