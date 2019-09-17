18 Eylül 2019, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

Teknofest’e nasıl gidilir? Teknofest nerede, giriş ücretli mi?

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 17.09.2019
TEKNOFEST’E NASIL GİDİLİR? TEKNOFEST NEREDE, GİRİŞ ÜCRETLİ Mİ?

Teknofest nerede sorusuna 2019 Teknofest’in başlamasıyla yanıt aranmaya başlandı. Teknofest giriş ücretli mi? Teknofest’e nasıl gidilir? Binlerce kişinin katılım göstereceği Teknofest heyecanı başladı. Son teknolojik ürünlerin ve gelişmelerin tanıtıldığı Teknofest’te, Türkiye’nin teknolojide yaptığı atılım da gözler önüne seriliyor. Peki, Teknofest nerede? İşte Teknofest’e nasıl gidilir sorusunun yanıtı!

Teknofest nerede? Teknofest giriş ücretli mi? 2019 Teknofest heyecanı başladı. Geçen yıl 500 binden fazla kişinin katıldığı festivalin kapıları açıldı. 6 gün sürecek festivale 7'den 70'e tüm çok sayıda kişi akın ediyor. Peki, Teknofest'e nasıl gidilir? Festival, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı öncülüğünde ülkenin önemli kurum ve firmalarının destekleriyle düzenleniyor. İşte, Teknofest nerede sorusunun yanıtı! Festivali ziyaret edenler yerde ve gökte birçok hava aracını görme fırsatı yakalayacak. Türk Havacılık ve Uzay Sanayii, 5'inci nesil savaş uçağı Milli Muharip Uçak'ın birebir modelini Türkiye'de ilk kez festivalde sergileniyor.

TEKNOFEST'19 kapılarını açtı! Akın akın gidiyorlar TEKNOFEST'19 KAPILARINI AÇTI! AKIN AKIN GİDİYORLAR
Selçuk Bayraktar'dan TEKNOFEST açıklaması ve katılımcılara uyarı! SELÇUK BAYRAKTAR'DAN TEKNOFEST AÇIKLAMASI VE KATILIMCILARA UYARI!
SOLOTÜRK TEKNOFEST kapsamında gösteri uçuşu yaptı SOLOTÜRK TEKNOFEST KAPSAMINDA GÖSTERİ UÇUŞU YAPTI

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN