Teknofest’e nasıl gidilir? Teknofest nerede, giriş ücretli mi?

Teknofest nerede sorusuna 2019 Teknofest’in başlamasıyla yanıt aranmaya başlandı. Teknofest giriş ücretli mi? Teknofest’e nasıl gidilir? Binlerce kişinin katılım göstereceği Teknofest heyecanı başladı. Son teknolojik ürünlerin ve gelişmelerin tanıtıldığı Teknofest’te, Türkiye’nin teknolojide yaptığı atılım da gözler önüne seriliyor. Peki, Teknofest nerede? İşte Teknofest’e nasıl gidilir sorusunun yanıtı!

Teknofest nerede? Teknofest giriş ücretli mi? 2019 Teknofest heyecanı başladı. Geçen yıl 500 binden fazla kişinin katıldığı festivalin kapıları açıldı. 6 gün sürecek festivale 7'den 70'e tüm çok sayıda kişi akın ediyor. Peki, Teknofest'e nasıl gidilir? Festival, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı öncülüğünde ülkenin önemli kurum ve firmalarının destekleriyle düzenleniyor. İşte, Teknofest nerede sorusunun yanıtı! Festivali ziyaret edenler yerde ve gökte birçok hava aracını görme fırsatı yakalayacak. Türk Havacılık ve Uzay Sanayii, 5'inci nesil savaş uçağı Milli Muharip Uçak'ın birebir modelini Türkiye'de ilk kez festivalde sergileniyor.