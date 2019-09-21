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21.09.2019

Son dakika: Başkan Erdoğan'dan TEKNOFEST'te flaş açıklamalar: Katil parlamentoya kadar sızmış |Video

Son dakika haberi... Türkiye'nin en büyük teknoloji etkinliği TEKNOFEST'te konuşan Başkan Erdoğan, "Bugün Diyarbakır'da evladı kaçırılan analar dimdik duruyorsa bunun bir sebebi var. Onların da ruh köklerinde bir dinamizm var, ölümden korkmuyorlar üzerine üzerine gidiyorlar. Evlatlarımız gelene kadar da buradan ayrılmayacağız diyorlar. Şimdi buradan ben Kandil'e de sesleniyorum; terör örgütlerinin içinde yanında, arkasında olan ve siyasi destek olanlara da sesleniyorum. Bu ülkede katil aranıyorsa bunun adresini sormaya gerek yok, bunlar biliniyor. Bunlar parlamentoya kadar sızmış olanlar ve kimseyi aldatamazsınız. Sokağa insanları çağırıp Diyarbakır'da 53 evladımızı öldürenleri bu millet unutmuyor, unutmayacaktır da. Bu işin sonuna kadar takipçisi olacağız." dedi.

Erdoğan konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

"Bugün Diyarbakır'da evlatları dağa kaçırılan analar dimdik duruyorsa bunun bir sebebi var. Ölümden korkmuyorlar, üzerine üzerine gidiyorlar, 'Evlatlarımız gelene kadar buradan ayrılmayacağız' diyorlar. Kandil'e de sesleniyorum. Bu terör örgütlerin önünde, arkasında olanlara, onlara siyasi destek olanlara da sesleniyorum. Bu ülkede katil aranıyorsa bunların adresini aramaya gerek yok. Bunlar, parlamentoya kadar sızmışlar"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sokağa insanları çağırıp ondan sonra Diyarbakır'da 53 evladımızı öldürenleri bu millet unutmuyor ve unutmayacaktır da. Sonuna kadar bu işin takipçisiyiz, takipçisi olacağız. Bunları bırakamayız. Eğer biz bırakırsak ebedi alemde şehitlerimiz bize bunun hesabını sorar." dedi.

Erdoğan, "Bize gizli açık tehditlerle bedel ödetmeyi düşünenler, bunun hesabını yapanlar, beyhude bir işle uğraştıklarını bilmelidirler. Eskiler ne diyorlar, 'Ölümden öte köy mü var' derler. Bu millet ölümden bile korkmadığını 15 Temmuz'da göstermiştir." diye konuştu.

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