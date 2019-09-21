Son dakika: Suriye sınırında ABD ile 6. ortak hava devriyesi

Son dakika haberi... Suriye sınırında Türkiye ile ABD tarafından başlatılan 'güvenli bölge' çalışmaları sürüyor. Türkiye ve ABD Suriye sınırında 6. ortak hava devriyesini gerçekleştirdi.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve ABD Silahlı Kuvvetleri unsurları, Suriye'de Fırat'ın doğusunda güvenli bölge birinci safha uygulamaları kapsamında altıncı ortak helikopter uçuşu gerçekleştirdi.





Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde bulunan Birleşik Müşterek Harekat Merkezi'nde hava hareketliliği yaşanıyor.

Türk Silahlı Kuvvetlerine ait 2 helikopter ile ABD unsurlarına ait 2 helikopter ilçeden havalandı. Helikopterler, sınırın Suriye tarafına doğru hareket etti.





TSK ve ABD unsurları, daha önce 5 defa ortak helikopter uçuşu, bir kez de kara devriyesi gerçekleştirmişti.