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Son dakika: Suriye sınırında ABD ile 6. ortak hava devriyesi

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 21.09.2019 Güncelleme Tarihi: 21.09.2019
ABD İLE 6. ORTAK HAVA DEVRİYESİ

Son dakika haberi... Suriye sınırında ile ABD tarafından başlatılan 'güvenli bölge' çalışmaları sürüyor. Türkiye ve ABD Suriye sınırında 6. ortak hava devriyesini gerçekleştirdi.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve ABD Silahlı Kuvvetleri unsurları, Suriye'de Fırat'ın doğusunda güvenli bölge birinci safha uygulamaları kapsamında altıncı ortak helikopter uçuşu gerçekleştirdi.

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde bulunan Birleşik Müşterek Harekat Merkezi'nde hava hareketliliği yaşanıyor.

Türk Silahlı Kuvvetlerine ait 2 helikopter ile ABD unsurlarına ait 2 helikopter ilçeden havalandı. Helikopterler, sınırın Suriye tarafına doğru hareket etti.

TSK ve ABD unsurları, daha önce 5 defa ortak helikopter uçuşu, bir kez de kara devriyesi gerçekleştirmişti.

Başkan Erdoğan'dan ABD'ye Güvenli Bölge mesajı: Kendi adımımızı atarız BAŞKAN ERDOĞAN'DAN ABD'YE GÜVENLİ BÖLGE MESAJI: KENDİ ADIMIMIZI ATARIZ DONALD TUSK: GÜVENLİ VE İSTİKRARLI BİR AVRUPA'NIN YOLU BATI BALKANLAR'DIR!
Başkan Erdoğan Reuters'a konuştu: Dikkat çeken S-400, F-35 ve Güvenli Bölge mesajı BAŞKAN ERDOĞAN REUTERS'A KONUŞTU: DİKKAT ÇEKEN S-400, F-35 VE GÜVENLİ BÖLGE MESAJI

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