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Başkan Erdoğan'dan TEKNOFEST daveti: Tüm vatandaşlarımızı bekliyorum

DÜNYA
Giriş Tarihi: 20.09.2019 Güncelleme Tarihi: 20.09.2019
BAŞKAN ERDOĞAN'DAN TEKNOFEST DAVETİ

Başkan , sosyal medya hesabından yarın İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'ne katılacağı duyururken, vatandaşları da 'na davet etti. Erdoğan mesajında "Yarın milli teknoloji hamlesinin en yeni örneklerinin sergilendiği, geleceğin Türkiye'si için hayalleri olan gençlerimizin ilham kaynağı Teknofest'te olacağım." dedi.

Cumhurbaşkanı , Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Yarın milli teknoloji hamlesinin en yeni örneklerinin sergilendiği, geleceğin Türkiye'si için hayalleri olan gençlerimizin ilham kaynağı Teknofest'te olacağım. Büyük Türkiye heyecanını yüreğinde taşıyan tüm vatandaşlarımızı Atatürk Havalimanı'na bekliyorum." ifadelerini kullandı.

Erdoğan, duyurusunda, geçen yıl katıldığı festivalden bir fotoğrafını da paylaştı.

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