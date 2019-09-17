TEKNOFEST'19 kapılarını açtı! Akın akın gidiyorlar
Atatürk Havalimanı'nda düzenlenen TEKNOFEST'19 kapılarını açtı. Geçen yıl 500 binden fazla kişinin katıldığı festivalin kapıları saat 09.00'da açıldı. 6 gün sürecek festivalde 7'den 70'e tüm çok sayıda kişi akın etti.
Giriş Tarihi: 17.09.2019 12:15 Güncelleme Tarihi: 17.09.2019 12:18
Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı öncülüğünde, ülkenin önemli kurum ve firmalarının destekleriyle Atatürk Havalimanı'nda düzenlenen festival, ziyaretçilerine kapılarını açtı.
Tüm hazırlıkları tamamlanan festival, sabah saatlerinden itibaren alana kurulan ana sahneden yapılan müzik yayınıyla açıldı. Yarışmacılar sabahın erken saatlerinden itibaren festival alanına gelip stantlarına yerleşti.
Vatandaşlar alana girişler için oluşturulan kontrol noktalarından içeri alındı. TEKNOFEST'e 7'den 70'e tüm vatandaşların ilgi gösterdiği görüldü. Ayrıca misafirlerin ihtiyaçları için çok sayıda sosyal donatı alanı inşa edildi.
Atatürk Havalimanı'ndaki TEKNOFEST'19'un resmi açılışı Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, paydaş firmalar ve öğrencilerin katılımıyla açıldı.
Açılış töreninde bir konuşma yapan Mustafa Varank, konuşmasında gençlere seslenerek yatırım yapmalarını ve icat çıkarmalarını istedi. Varank, festivalin geleneksel hale getiriliceceğini belirtti.