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TEKNOFEST'19 kapılarını açtı! Akın akın gidiyorlar

Atatürk Havalimanı'nda düzenlenen TEKNOFEST'19 kapılarını açtı. Geçen yıl 500 binden fazla kişinin katıldığı festivalin kapıları saat 09.00'da açıldı. 6 gün sürecek festivalde 7'den 70'e tüm çok sayıda kişi akın etti.

Giriş Tarihi: 17.09.2019 12:15 Güncelleme Tarihi: 17.09.2019 12:18
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TEKNOFEST'19 kapılarını açtı! Akın akın gidiyorlar

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı öncülüğünde, ülkenin önemli kurum ve firmalarının destekleriyle Atatürk Havalimanı'nda düzenlenen festival, ziyaretçilerine kapılarını açtı.

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TEKNOFEST'19 kapılarını açtı! Akın akın gidiyorlar

Tüm hazırlıkları tamamlanan festival, sabah saatlerinden itibaren alana kurulan ana sahneden yapılan müzik yayınıyla açıldı. Yarışmacılar sabahın erken saatlerinden itibaren festival alanına gelip stantlarına yerleşti.

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TEKNOFEST'19 kapılarını açtı! Akın akın gidiyorlar

Vatandaşlar alana girişler için oluşturulan kontrol noktalarından içeri alındı. TEKNOFEST'e 7'den 70'e tüm vatandaşların ilgi gösterdiği görüldü. Ayrıca misafirlerin ihtiyaçları için çok sayıda sosyal donatı alanı inşa edildi.

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TEKNOFEST'19 kapılarını açtı! Akın akın gidiyorlar

Atatürk Havalimanı'ndaki TEKNOFEST'19'un resmi açılışı Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, paydaş firmalar ve öğrencilerin katılımıyla açıldı.

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TEKNOFEST'19 kapılarını açtı! Akın akın gidiyorlar

Açılış töreninde bir konuşma yapan Mustafa Varank, konuşmasında gençlere seslenerek yatırım yapmalarını ve icat çıkarmalarını istedi. Varank, festivalin geleneksel hale getiriliceceğini belirtti.