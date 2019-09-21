Bakan Albayrak'tan Neslican Tay mesajı
Giriş Tarihi: 21.09.2019 Güncelleme Tarihi: 21.09.2019
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, ölümüyle tüm Türkiye'yi yasa boğana Neslican Tay'ı unutmadı... Bakan Albayrak, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Neslican Tay için Twitter adresinden mesaj yayınladı.
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, bir süredir yoğun bakımda kanser tedavisi gören ve 21 yaşında hayatını kaybeden Neslican Tay'ın ölümünün ardından Twitter hesabından bir mesaj yayınladı.
Bakan Albayrak yayınladığı mesajda, "Yaşama olan tutkusu ve mücadele azmi ile milyonlara umut aşılayan #NeslicanTay kızımızın mekanı cennet olsun" ifadelerini kullandı.
Yaşama olan tutkusu ve mücadele azmi ile milyonlara umut aşılayan #NeslicanTay kızımızın mekanı cennet olsun.— Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) 20 Eylül 2019
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
- Gara'da 2 terörist öldürüldü
- ABD ile 6. ortak hava devriyesi
- Başkan Erdoğan TEKNOFEST'te konuştu: Hedef 1 milyon...
- Kundakçı terörist örgütten talimat aldığını itiraf etti
- Erzurum'da ayı saldırısı: 1 ölü, 2 yaralı
- Son dakika: İçişleri Bakanlığı'ndan büyük operasyon
- Vizesiz Avrupa’ya 6 adım kaldı
- Başkan Erdoğan'dan TEKNOFEST'te önemli açıklamalar
- Başkan Erdoğan, TEKNOFEST'i ziyaret edecek
- Başkan Erdoğan'ın kritik zirve öncesi hareketlilik arttı!
Daha Fazla Gör
- KYK burs başvurusu ne zaman başlayacak? KYK burs ücreti ne kadar olacak, artacak mı?
- Neslican Tay hastalığı "Mezenkimal Tümör" nedir? Neslican Tay ne kanseri?
- İran'dan ABD'nin yeni yaptırım kararına tepki
- Muğla'nın Ortaca ilçesinde orman yangını
- Hercai 14. yeni bölüm fragmanı! Miran ve Reyyan’ın aşkına büyük engel…
- Göztepe, Konyaspor'u 1-0 yendi
- OGM personel alımı başvuru şartları nelerdir? Orman Genel Müdürlüğü 4 bin 996 personel alımı başvurusu nasıl yapılır?
- Kültür Bakanlığı 785 sözleşmeli personel alımı başvuru şartları nelerdir? Kültür Bakanlığı personel alımı ne zaman?
- İŞKUR anne projesi başvuru şartları nelerdir? İŞKUR’dan işsiz annelere aylık 2400 TL’ye yakın harçlık!
- Hercai 13. bölüm izle! Hercai 13. son bölüm tek parça izle! (ATV)
- Neslican Tay son durum nedir? Neslican Tay sağlık durumu! Neslican Tay kimdir, kaç yaşında?
- Hercai bu akşam var mı? 20 Eylül ATV yayın akışı Hercai yeni sezon başlıyor mu?