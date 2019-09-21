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Bakan Albayrak'tan Neslican Tay mesajı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 21.09.2019 Güncelleme Tarihi: 21.09.2019
BAKAN ALBAYRAK'TAN NESLİCAN TAY MESAJI

Hazine ve Maliye Bakanı , ölümüyle tüm 'yi yasa boğana 'ı unutmadı... Bakan Albayrak, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Neslican Tay için Twitter adresinden mesaj yayınladı.

Hazine ve Maliye Bakanı , bir süredir yoğun bakımda kanser tedavisi gören ve 21 yaşında hayatını kaybeden 'ın ölümünün ardından Twitter hesabından bir mesaj yayınladı.

Bakan Albayrak yayınladığı mesajda, "Yaşama olan tutkusu ve mücadele azmi ile milyonlara umut aşılayan #NeslicanTay kızımızın mekanı cennet olsun" ifadelerini kullandı.

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