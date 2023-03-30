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Yusufeli Barajı'nde su seviyesi 91 metreye ulaştı! Binalar tek tek sular altında
Artvin'de Çoruh Nehri üzerine inşa edilen Yusufeli Barajı'nda, 134,66 milyon metreküp su depolandı, su seviyesi 91 metreye ulaştı. Yol ve köprülerin dipte kaldığı ilçede, baraj suları eski yerleşim yerinden geçen viyadük ayaklarına dayandı, terk edilen binaların büyük kısmı su altında kaldı.
Giriş Tarihi: 30.03.2023 12:35Güncelleme Tarihi: 30.03.2023 12:35