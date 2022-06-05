Yeni evli çiftin bütün hayalleri bir tuşla alt üst oldu! 50 bin TL tazminat aldılar

Antalya'da 11 ay önce nikah masasına oturan genç çift, kameranın kayıt tuşuna basılmaması sebebiyle düğün videolarının olmadığını farkedince tüm hayalleri başına yıkıldı. Ellerinde 10 dakikalık cep telefonu kaydı olan çift, işletmeciye açtıkları dava sonucunda 50 bin lira tazminat kazandı. Genç Çift, "Çok üzücü bir durum, paranın hiçbir önemi yok. Bu parayı almamızın nedeni, salonun hatalarının cezasını çekmesiydi." dedi.

İHA Giriş Tarihi: 05.06.2022 14:25 Güncelleme Tarihi: 05.06.2022 14:29 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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