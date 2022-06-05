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Yeni evli çiftin bütün hayalleri bir tuşla alt üst oldu! 50 bin TL tazminat aldılar

Antalya'da 11 ay önce nikah masasına oturan genç çift, kameranın kayıt tuşuna basılmaması sebebiyle düğün videolarının olmadığını farkedince tüm hayalleri başına yıkıldı. Ellerinde 10 dakikalık cep telefonu kaydı olan çift, işletmeciye açtıkları dava sonucunda 50 bin lira tazminat kazandı. Genç Çift, "Çok üzücü bir durum, paranın hiçbir önemi yok. Bu parayı almamızın nedeni, salonun hatalarının cezasını çekmesiydi." dedi.

İHA
Giriş Tarihi: 05.06.2022 14:25 Güncelleme Tarihi: 05.06.2022 14:29
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Yeni evli çiftin bütün hayalleri bir tuşla alt üst oldu! 50 bin TL tazminat aldılar

Antalya'da ikamet eden Gizem-Uğur Tolaman çifti 12 Eylül 2020 tarihinde hayatlarını görkemli bir düğünle birleştirme kararı aldı.

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Yeni evli çiftin bütün hayalleri bir tuşla alt üst oldu! 50 bin TL tazminat aldılar

Genç çiftin düğünü salgın sebebiyle ile iptal edilerek yapılamadı.

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Yeni evli çiftin bütün hayalleri bir tuşla alt üst oldu! 50 bin TL tazminat aldılar

3 AY BOYUNCA EĞİTİM ALDILAR

Bunun üzerine çift aynı organizasyon şirketi ile tekrar anlaşarak Konyaaltı ilçesinde bulunan bir kır düğün salonunda 16 Temmuz 2021'de dünya evine girdi.

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Yeni evli çiftin bütün hayalleri bir tuşla alt üst oldu! 50 bin TL tazminat aldılar

Gelin ve damadın 3 aylık dans ve oyun eğitimlerinin ardından görkemli bir şekilde yapılan düğün, sonrasında yaşanılanlar ile adeta hayal kırıklığı yaşattı.

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Yeni evli çiftin bütün hayalleri bir tuşla alt üst oldu! 50 bin TL tazminat aldılar

DÜNYALARI BAŞINA YIKILDI

Organizasyondan düğün görüntülerini isteyen çift, görüntülerinin olmadığını öğrenince dünyaları başına yıkıldı. Ellerinde düğünden kamera ile çekilen hiçbir görüntü bulunmayan çift, şimdi ise kendilerini arkadaşlarının sosyal medya hesaplarından topladıkları görüntüler ile mutlu hissetmeye çalışıyorlar.