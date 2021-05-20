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Ünlü fenomen ölümden döndü! Keskin nişancı tüfeği infilak etti

ABD'nin Kentucky eyaletinde yaşayan eski bir polis silah testlerini çekerek sosyal paylaşım sitesi YouTube'da yayınlamaya başladı. Eski polisin çektiği videolar kısa sürede büyük ilgi görmeye başladı. Son olarak bir keskin nişancı tüfeğiyle atış talimi yapmak isteyen bu kişi hayatının şokunu yaşadı. O anlar ise böyle görüntülendi.

Giriş Tarihi: 20.05.2021 11:37 Güncelleme Tarihi: 20.05.2021 11:39
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Ünlü fenomen ölümden döndü! Keskin nişancı tüfeği infilak etti

Amerika Birleşik Devletleri'nin Kentucky eyaletinde yaşayan bir YouTuber, atış talimi videosu çekerken ölümden döndü. Keskin nişancı tüfeğiyle atış yapan eski polis memuru tetiğe basmasının ardından infilak eden silahla oturduğu sandalyeden savruldu.

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Ünlü fenomen ölümden döndü! Keskin nişancı tüfeği infilak etti

Ünlü Youtuber kazayla birlikte ağır yaralanırken son hali yürek sızlattı.

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Ünlü fenomen ölümden döndü! Keskin nişancı tüfeği infilak etti

İşte yaşanan olay ve YouTuber'ın son hali.

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Ünlü fenomen ölümden döndü! Keskin nişancı tüfeği infilak etti
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Ünlü fenomen ölümden döndü! Keskin nişancı tüfeği infilak etti