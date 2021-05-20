Ünlü fenomen ölümden döndü! Keskin nişancı tüfeği infilak etti

ABD'nin Kentucky eyaletinde yaşayan eski bir polis silah testlerini çekerek sosyal paylaşım sitesi YouTube'da yayınlamaya başladı. Eski polisin çektiği videolar kısa sürede büyük ilgi görmeye başladı. Son olarak bir keskin nişancı tüfeğiyle atış talimi yapmak isteyen bu kişi hayatının şokunu yaşadı. O anlar ise böyle görüntülendi.

Giriş Tarihi: 20.05.2021 11:37 Güncelleme Tarihi: 20.05.2021 11:39 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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