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Haberler Galeri Son dakika | Okul duvarında gizlenmişler! Tam 50 kilo çıktı! İşte şaşkına çeviren o görüntüler

Son dakika | Okul duvarında gizlenmişler! Tam 50 kilo çıktı! İşte şaşkına çeviren o görüntüler

Son dakika | İstanbul'da bir özel okulun çatı kısmında günlerdir çoğalan arılar üzerine okul yetkilileri görevlileri yardıma çağırdı. Okula gelen arıcılar, bal arılarının çatıda buldukları bir gedikten girerek yuvalandıkları şüphesiyle kolları sıvadı. İtfaiye ekiplerinin de devreye girmesiyle ulaşılması zor olan alana erişen arılar duvarı kırdıktan sonra karşılaştıkları manzara karşısında hayretler içinde kaldı. İşte o görüntüler...

Giriş Tarihi: 20.05.2021 11:31 Güncelleme Tarihi: 20.05.2021 11:42
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Son dakika | Okul duvarında gizlenmişler! Tam 50 kilo çıktı! İşte şaşkına çeviren o görüntüler

Şenlikköy Mahallesi Florya Caddesi üzerinde bulunan özel bir okulun görevlileri, okul içinde ve bahçesinde çok sayıda arı olmasından şüphelenip, profesyonel arıcılardan yardım istedi.

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Son dakika | Okul duvarında gizlenmişler! Tam 50 kilo çıktı! İşte şaşkına çeviren o görüntüler

Okula gelen arıcılar, arıların en üst kattaki duvara oğul verdiğini belirledi. Bunun üzerine özel kıyafetlerini giyerek, kovanlara ulaşmak istedi.

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Son dakika | Okul duvarında gizlenmişler! Tam 50 kilo çıktı! İşte şaşkına çeviren o görüntüler

Başarılı olamayınca da itfaiyeye haber verdi. Gelen itfaiye ekipleri, arıcıları merdiven aracıyla kovaların bulunduğu yere ulaştırdı. Arıcılar, çekiç ve keski yardımıyla duvarı kırarak arıların bulunduğu yere körük dumanı sıkıp, kraliçe arıya ulaştı.

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Son dakika | Okul duvarında gizlenmişler! Tam 50 kilo çıktı! İşte şaşkına çeviren o görüntüler

Kraliçe arı ve yavru arılar, ayrı ayrı kovanlara koyup muhafaza altına alan arıcılar, okul duvarından petekleriyle birlikte yaklaşık 50 kilogram bal çıkardı. bal, okul görevlilerine teslim edildi.

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Son dakika | Okul duvarında gizlenmişler! Tam 50 kilo çıktı! İşte şaşkına çeviren o görüntüler

"50 KİLO BAL ÇIKTI"
Arıcı Cem Ersever, "Okul yönetimi haber verdi. Arı varmış bahçede. Öğrencilere zarar vermemesi için alınmasını talep etti.