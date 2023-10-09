Ünlü dönercide skandal olay! Odaya çağırdı dehşeti yaşattı
Dönerci Ali Usta markası ile İstanbul'un birçok farklı noktasında döner restoranları işleten Ali Özcan'ın Maltepe'deki işletmesinin kasa şefini kasadan 4 milyon çaldığını söyleyerek yanındakilerle darp edip zorla 2 milyonluk senet imzalattırdığı iddia edildi.
Giriş Tarihi: 09.10.2023
10:29 Güncelleme Tarihi: 09.10.2023
10:29
Dönerci Ali Usta markası ile İstanbul'un birçok farklı noktasında döner restoranları işleten Ali Özcan'ın Maltepe'de bulunan işletmesinin kasa şefini kasadan 4 milyon çaldığını söyleyerek yanındakilerle darp edip zorla 2 milyonluk senet imzalattırdığı iddia edildi.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Olay 27 Temmuz tarihinde meydana geldi. Ahmet K., ünlü dönerci Ali Usta'nın İstanbul Maltepe'de bulunan şubesinde kasa şefi olarak çalışıyordu. Olay günü Ali Özcan Ahmet K.'yı odasına çağırdı.
2 MİLYON PARA ÖDEMESİNİ İSTEDİLER Aralarında şube müdürü avukatı ve danışmanının da olduğu 5 kişiyle oturan Ali Özcan işlerle ilgili soru sorduktan sonra kasanın 5 yılda 4 milyon zarar ettiğini bu paranın 2 milyonunu kendisinden kalan kısmı da diğer çalışanlardan alacağını söyledi.
Ahmet K., kasanın eksik vermesinin mümkün olmayacağını her şeyin sistemli gittiğini ve her akşam ablasına kasayı teslim ettiğini söyledi. Ali Özcan ve odada bulunanlar Ahmet K.'ya iddiaya göre baskı kurarak parayı ödemesini istedi.
ODASINDA DARP ETMEYE BAŞLADILAR Ahmet K.'nın açıklamalarına rağmen ısrarla para vermesini isteyen Ali Özcan'ın yanındakiler kasa şefini yumruklamaya başladı. Yine iddiaya göre bu sırada sesleri duyan Ali Özcan'ın ablası odaya gelerek Ahmet K.'nın şişen yüzüne koyması için buz torbası verdi. Ali Özcan ve yanındakiler kasa şefine parayı vermeden odadan çıkmayacağını aksi takdirde kendisini öldüreceklerini söyledi.