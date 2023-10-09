Ünlü dönercide skandal olay! Odaya çağırdı dehşeti yaşattı

2 MİLYON PARA ÖDEMESİNİ İSTEDİLER

Aralarında şube müdürü avukatı ve danışmanının da olduğu 5 kişiyle oturan Ali Özcan işlerle ilgili soru sorduktan sonra kasanın 5 yılda 4 milyon zarar ettiğini bu paranın 2 milyonunu kendisinden kalan kısmı da diğer çalışanlardan alacağını söyledi.