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Sultan 2. Abdülhamid’in yadigarı Hadımköy Askeri Hastanesi hizmete giriyor
Türkiye'nin virüsle mücadele vatandaşlarına sunduğu hastane hizmeti, tüm dünyanın takdirini topladı. Pandemiyle mücadelede yeni bir sayfa açan Türkiye, tarihi hastaneyi de hizmete alıyor. Sultan 2. Abdülhamid tarafından 1891 yılında yaptırılan tarihi Hadımköy Askeri Hastanesi'nin pandemi hastanesi olarak kullanılması için restorasyon çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.
Giriş Tarihi: 10.05.2020 08:20Güncelleme Tarihi: 10.05.2020 08:32