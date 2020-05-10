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Sultan 2. Abdülhamid’in yadigarı Hadımköy Askeri Hastanesi hizmete giriyor

Türkiye'nin virüsle mücadele vatandaşlarına sunduğu hastane hizmeti, tüm dünyanın takdirini topladı. Pandemiyle mücadelede yeni bir sayfa açan Türkiye, tarihi hastaneyi de hizmete alıyor. Sultan 2. Abdülhamid tarafından 1891 yılında yaptırılan tarihi Hadımköy Askeri Hastanesi'nin pandemi hastanesi olarak kullanılması için restorasyon çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.

Giriş Tarihi: 10.05.2020 08:20 Güncelleme Tarihi: 10.05.2020 08:32
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Sultan 2. Abdülhamid’in yadigarı Hadımköy Askeri Hastanesi hizmete giriyor

Sultan 2. Abdülhamid'in 129 yıllık hastanesinde 400 işçi, 7 gün 24 saat çalışarak restorasyonun yüzde 70'ini tamamladı. Tarihi Hadımköy Askeri Hastanesi, pandemi günlerinde yeniden hayat buluyor.

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Sultan 2. Abdülhamid’in yadigarı Hadımköy Askeri Hastanesi hizmete giriyor

129 yıllık tarihi hastanedeki restorasyon çalışmalarını yerinde inceleyip yetkililerden süreç hakkında bilgi aldık. Tam 400 işçi, yıllardır atıl şekilde duran tarihi hastanenin bir an önce hizmete açılması için 7/24 esasına göre çalışıyor. Restorasyon işlerinin yüzde 70'i tamamlanmış durumda.

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Sultan 2. Abdülhamid’in yadigarı Hadımköy Askeri Hastanesi hizmete giriyor

ESASINDAN TAVİZ YOK

İlk gözümüze çarpan, hastanenin giriş alanında bulunan güvenlik görevlileri oluyor. 24 saat aralıksız nöbet tutan görevliler, inşaat alanına giriş izni olmayanları kesinlikle içeri almıyor. Yine koronavirüs tedbirleri kapsamında restorasyon çalışmalarında görev alan personel maske ve koruyucu ekipman kullanımına özen gösteriyor.

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Sultan 2. Abdülhamid’in yadigarı Hadımköy Askeri Hastanesi hizmete giriyor

Yaklaşık bir ay gibi kısa bir süre önce ilk kazmanın vurulduğu Hadımköy Askeri Hastanesi'nde restorasyon çalışmaları, tarihi yapının aslına zarar verilmeden yürütülüyor. Zaman içerisinde yıkılan ya da tahrip olan bölümlerin yenilenmesi için tarihi binanın ilk hali esas alınıyor. Bu kapsamda hastanenin yıllar içinde yıpranan çatısı, pencereleri, duvarları oda ve dış cephesi orjinaline göre yenileniyor.

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Sultan 2. Abdülhamid’in yadigarı Hadımköy Askeri Hastanesi hizmete giriyor

Hastanenin dış cephesindeki çalışmaların sonuna yaklaşıldığı, boya çalışmalarına geçildiğini görüyoruz. Öte yandan tarihi hastanenin bahçesinde de peyzaj çalışmaları sürüyor. Hastaneye gelen hasta yakınları için bahçe içerisinde iki adet kamelya inşa ediliyor.