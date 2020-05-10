Sultan 2. Abdülhamid’in yadigarı Hadımköy Askeri Hastanesi hizmete giriyor

Yaklaşık bir ay gibi kısa bir süre önce ilk kazmanın vurulduğu Hadımköy Askeri Hastanesi'nde restorasyon çalışmaları, tarihi yapının aslına zarar verilmeden yürütülüyor. Zaman içerisinde yıkılan ya da tahrip olan bölümlerin yenilenmesi için tarihi binanın ilk hali esas alınıyor. Bu kapsamda hastanenin yıllar içinde yıpranan çatısı, pencereleri, duvarları oda ve dış cephesi orjinaline göre yenileniyor.