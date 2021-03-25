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25 Mart 2021, Perşembe
ANA SAYFA Haberler Galeri Son dakika | Ülke ekonomisine büyük katkı! Türkiye'nin dört bir yanından topluyor Son dakika | Ülke ekonomisine büyük katkı! Türkiye'nin dört bir yanından topluyor Antalya'da hurda ve çekme belgeli motosikletleri ihale ile toplayıp geri dönüşümle ekonomiye kazandıran esnaf Yılmaz Arslan, ülke ekonomisi için çok önemli görevleri olduğunu söyledi. Arslan, geçen yıl 4 binin üzerinde aracı ülke ekonomisine kazandırdıklarını kaydetti. Giriş Tarihi: 25.03.2021 14:38 Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından desteklenen geri dönüşüm çalışmaları, ülke ekonomisine önemli katkı sağlıyor. GALERİ DEVAM EDİYOR Beyaz eşyadan kullanılmış mobilyaya, plastik masa ve sandalyelerden hurda motosiklete birçok eşyanın geri dönüşümünün sağlandığı Antalya Hurdacılar Çarşısı'nda, alışveriş bir an duraksamıyor. Hurdacılar Çarşısı geri dönüşüm esnafı, kendilerini ekonomi işçisi olarak adlandırıyor. Çarşı esnafından 25 yıllık geri dönüşümcü Yılmaz Arslan, açık ve kapalı depolarının motosiklet hurdalarıyla tıklım tıklım dolu olduğunu söyledi. Arslan, araçların çürümek yerine değerlendirilmesinin, ülke ekonomisine ekstra katkı sağladığını aktardı. Motosikletleri Türkiye'nin farklı şehirlerinde düzenlenen ihalelerle aldığını anlatan Yılmaz, şöyle konuştu: "Türkiye'nin birçok şehrinden çekme belgeli ve hurdalıkta bulunan araçları topluyoruz. Milli Emlak tarafından açılan ihaleleri takip ederek bu araçları buluyoruz. Hurda araçlar da burada toplanıyor.