Son dakika | Ülke ekonomisine büyük katkı! Türkiye'nin dört bir yanından topluyor

Antalya'da hurda ve çekme belgeli motosikletleri ihale ile toplayıp geri dönüşümle ekonomiye kazandıran esnaf Yılmaz Arslan, ülke ekonomisi için çok önemli görevleri olduğunu söyledi. Arslan, geçen yıl 4 binin üzerinde aracı ülke ekonomisine kazandırdıklarını kaydetti.