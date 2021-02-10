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12 Şubat 2021, Cuma
ANA SAYFA Haberler Galeri Son dakika: İbn-i Sina'nın 'sihirli ilacı' çiçek açtı! Koronavirüse karşı etkisi ortaya çıkmıştı Son dakika: İbn-i Sina'nın 'sihirli ilacı' çiçek açtı! Koronavirüse karşı etkisi ortaya çıkmıştı Bağışıklık sistemini güçlendiren yiyecekler | Konya'nın Kulu ilçesinde, İbn-i Sina'nın 'sihirli ilacı'nın kaynağı olduğu belirtilen, yöre halkınca da 'baharın müjdecisi' olarak adlandırılan acı çiğdem çiçeği, bu yıl erkenden açtı. Acı çiğdemin yörede 'öksüz oğlan' çiçeği olarak da bilindiğini hatırlatan doğasever Ramazan Uludağ (75), "Mart ayında açardı. Şubat ayındayız ve çiçek erkenden açtı. Bu, kuraklığın işaretidir. Doğa, tehlike altında demektir" dedi. Giriş Tarihi: 10.02.2021 10:54 Güncelleme Tarihi: 10.02.2021 10:55
Konya'da, yurt genelinde olduğu hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi ve şubat ayı olması rağmen zaman zaman sıcaklığın 20 derecelere kadar yükselmesi sonucu bitkiler de mevsiminden önce açmaya başladı.
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Kulu ilçesindeki boş arazilerde, İbn-i Sina'nın 'sihirli ilacı'nın kaynağı olduğu belirtilen, yöre halkınca 'baharın müjdecisi' olarak adlandırılan acı çiğdem çiçeği, bu yıl erken açtı.
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'ndeki akademisyenler tarafından yapılan incelemede ise çiğdemden elde edilen kolşisinin koronavirüste enfeksiyon önleyici, iltihap çözücü olarak kullanılabileceği belirlendi.
Acı çiğdem çiçeğinin şubat ayında açmasının kuraklığın göstergesi olduğu belirten yöre halkından Ramazan Uludağ, '''Öksüz oğlan' çiçeğini 'baharın müjdecisi' olarak biliyoruz ve mart ayında açardı.
Şubat ayındayız ve çiçek erkenden açtı. Bu kuraklığın işaretidir. Doğa tehlike altında demektir. Çiğdem, sultan nevruzlar, bunlar hep 'baharın müjdecisi' çiçektirler.