Son dakika: İbn-i Sina'nın 'sihirli ilacı' çiçek açtı! Koronavirüse karşı etkisi ortaya çıkmıştı

Bağışıklık sistemini güçlendiren yiyecekler | Konya'nın Kulu ilçesinde, İbn-i Sina'nın 'sihirli ilacı'nın kaynağı olduğu belirtilen, yöre halkınca da 'baharın müjdecisi' olarak adlandırılan acı çiğdem çiçeği, bu yıl erkenden açtı. Acı çiğdemin yörede 'öksüz oğlan' çiçeği olarak da bilindiğini hatırlatan doğasever Ramazan Uludağ (75), "Mart ayında açardı. Şubat ayındayız ve çiçek erkenden açtı. Bu, kuraklığın işaretidir. Doğa, tehlike altında demektir" dedi.