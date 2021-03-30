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Haberler Galeri Son dakika | Bu iş için evini bırakıp kiraya çıktı! 300 bin lira gelir bekliyor

Son dakika | Bu iş için evini bırakıp kiraya çıktı! 300 bin lira gelir bekliyor

Hakkari'nin Yüksekova ilçesine bağlı Esentepe Mahallesi'nde yaşayan Adil Salim (48), sebze fidesi yetiştirmek için evini seraya dönüştürüp, kiralık evde oturmaya başladı. Salim, bu yıl yaklaşık 300 bin lira gelir beklediğini söyledi.

Giriş Tarihi: 30.03.2021 13:30
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Son dakika | Bu iş için evini bırakıp kiraya çıktı! 300 bin lira gelir bekliyor

Yüksekova'da yaşayan ve ailesinin geçimini zaman zaman çiftçilik yaparak sağlayan, 5 çocuk babası Adil Salim, ocak ayında sebze fidesi yetiştirmeye karar verdi.

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Son dakika | Bu iş için evini bırakıp kiraya çıktı! 300 bin lira gelir bekliyor

Arazisi ve serası olmayan Salim, düşüncesini hayata geçirmek için oturduğu toprak evi seraya dönüştürüp, kiralık eve taşındı. Gerekli malzemeleri temin eden Salim, yüzlerce plastik sebze kasası alıp, çalışmalara başladı. Fidelerin soğuk havada zarar görmemesi için de odalara soba kuran Salim, 3 ayda yaklaşık 250 bin domates, biber, patlıcan ve lahana fidesi yetiştirdi.

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Son dakika | Bu iş için evini bırakıp kiraya çıktı! 300 bin lira gelir bekliyor

Adil Salim, şimdi de yetiştirdiği fideleri 20 gün sonra piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Fidelerin büyük bölümünün, aldığı siparişler olduğunu belirten Salim, bu yıl 300 bin lira kazanmayı hedeflediğini söyledi.

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Son dakika | Bu iş için evini bırakıp kiraya çıktı! 300 bin lira gelir bekliyor

Yaptığı işten ve aldığı sonuçtan memnun olduğunu belirten Salim, "Evimi seraya çevirmeye karar verdim. Ailemi kiralık eve yerleştirdikten sonra da çalışmalara başladım.

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Son dakika | Bu iş için evini bırakıp kiraya çıktı! 300 bin lira gelir bekliyor

Şu ana kadar 250 bin fide yetiştirdim. Her gün gelip bakımlarını yapıyorum. Yüksekova'nın soğuk ve çetin geçen kışı var. Bu yüzden de seraya dönüştürdüğüm evimin 4 odasına ve salonuna soba kurdum. Büyük emek verdim ve iyi sonuç almayı hedefliyorum" dedi.