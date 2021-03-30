Son dakika | Bu iş için evini bırakıp kiraya çıktı! 300 bin lira gelir bekliyor

Şu ana kadar 250 bin fide yetiştirdim. Her gün gelip bakımlarını yapıyorum. Yüksekova'nın soğuk ve çetin geçen kışı var. Bu yüzden de seraya dönüştürdüğüm evimin 4 odasına ve salonuna soba kurdum. Büyük emek verdim ve iyi sonuç almayı hedefliyorum" dedi.