Simpsonlar yine gündeme damga vurdu! The Simpsons koronavirüsün biteceği tarihi açıklamış | İşte Simpsonlar’ın 2022 kehanetleri

32 yıldır ABD'de yayınlanan The Simpsons dizisi; Disney'in Fox'u satın alması, Trump'ın başkanlığı, Kamala Harris'in başkanlığı, Kolomb heykelinin başının kesilmesi, akıllı saatler, ebola virüsü, koronavirüs salgını, eski Beatles mektubu, 11 Eylül Saldırıları ve Lady Gaga'nın Super Bowl'da havaya uçması gibi olayları önceden bilmişti. The Simpsonlar'ın 2022 yılında gerçekleşmesi muhtemel kehanetleri sıralandı. İşte The Simpsonlar'ın 2022 kehanetleri...