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Haberler Galeri Simpsonlar yine gündeme damga vurdu! The Simpsons koronavirüsün biteceği tarihi açıklamış | İşte Simpsonlar'ın 2022 kehanetleri

Simpsonlar yine gündeme damga vurdu! The Simpsons koronavirüsün biteceği tarihi açıklamış | İşte Simpsonlar'ın 2022 kehanetleri

Yakın gelecekteki olayları tahmin etmesiyle gündeme damgasını vuran dizi Simpsonlar koronavirüsün biteceği tarihi açıklamış. The Simpsons dizisinin 2022 yılı kehanetleri adeta umut veriyor. İşte Simpsonlar'ın 2022 yılında gerçekleşmesi öngörülen tahminleri.

Giriş Tarihi: 18.01.2022 10:05 Güncelleme Tarihi: 18.01.2022 10:19
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Simpsonlar yine gündeme damga vurdu! The Simpsons koronavirüsün biteceği tarihi açıklamış | İşte Simpsonlar’ın 2022 kehanetleri

Dünyaca ünlü efsane çizgi dizi Simpsons, tutan tahmin ve öngörüleriyle dünyayı sarsmaya devam ediyor. Simpsonların hayranları, ikonik çizgi dizinin yeni bir öngörüsünü fark edince sosyal medya yıkıldı.

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Simpsonlar yine gündeme damga vurdu! The Simpsons koronavirüsün biteceği tarihi açıklamış | İşte Simpsonlar’ın 2022 kehanetleri

32 yıldır ABD'de yayınlanan The Simpsons dizisi; Disney'in Fox'u satın alması, Trump'ın başkanlığı, Kamala Harris'in başkanlığı, Kolomb heykelinin başının kesilmesi, akıllı saatler, ebola virüsü, koronavirüs salgını, eski Beatles mektubu, 11 Eylül Saldırıları ve Lady Gaga'nın Super Bowl'da havaya uçması gibi olayları önceden bilmişti. The Simpsonlar'ın 2022 yılında gerçekleşmesi muhtemel kehanetleri sıralandı. İşte The Simpsonlar'ın 2022 kehanetleri...

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Simpsonlar yine gündeme damga vurdu! The Simpsons koronavirüsün biteceği tarihi açıklamış | İşte Simpsonlar’ın 2022 kehanetleri

HOLOGRAM İLE POSTA GÖNDERME

The Simpsonlar'da yayınlanan bir bölümde, postacının getirdiği bir gönderi açıldığında kişilerin karşısına hologram çıkıyor. Teknolojik gelişmeler göz önüne alındığında, serinin hayranları hologramlı postaların insanlık için uzak bir ihtimal olmadığını düşünüyor.

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Simpsonlar yine gündeme damga vurdu! The Simpsons koronavirüsün biteceği tarihi açıklamış | İşte Simpsonlar’ın 2022 kehanetleri

BEBEKLERİN CÜMLELERİNİ TERCÜME EDEN CİHAZ

Simpsonlar dizisinde gösterilen bir cihaz, bebeğin söylediklerinin yetişkinler tarafından anlaşılmasına yardımcı oluyor. Bilim insanlarının 2022 yılı için bu icat konusunda harekete geçeceği öngörülüyor.

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Simpsonlar yine gündeme damga vurdu! The Simpsons koronavirüsün biteceği tarihi açıklamış | İşte Simpsonlar’ın 2022 kehanetleri

KORONAVİRÜS SALGINININ SONA ERECEĞİ TARİHİ AÇIKLAMIŞLAR

2019 yılından itibaren tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınının başlangıcını öngören Simpsonlar, bu sefer de bitişine ilişkin kehanetleriyle gündeme geldi.