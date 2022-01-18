Simpsonlar yine gündeme damga vurdu! The Simpsons koronavirüsün biteceği tarihi açıklamış | İşte Simpsonlar’ın 2022 kehanetleri

BEBEKLERİN CÜMLELERİNİ TERCÜME EDEN CİHAZ



Simpsonlar dizisinde gösterilen bir cihaz, bebeğin söylediklerinin yetişkinler tarafından anlaşılmasına yardımcı oluyor. Bilim insanlarının 2022 yılı için bu icat konusunda harekete geçeceği öngörülüyor.

