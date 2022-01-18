18 Ocak 2022, Salı
Simpsonlar yine gündeme damga vurdu! The Simpsons koronavirüsün biteceği tarihi açıklamış | İşte Simpsonlar'ın 2022 kehanetleri
Yakın gelecekteki olayları tahmin etmesiyle gündeme damgasını vuran dizi Simpsonlar koronavirüsün biteceği tarihi açıklamış. The Simpsons dizisinin 2022 yılı kehanetleri adeta umut veriyor. İşte Simpsonlar'ın 2022 yılında gerçekleşmesi öngörülen tahminleri.
Giriş Tarihi: 18.01.2022 10:05 Güncelleme Tarihi: 18.01.2022 10:19
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