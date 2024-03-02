"Pencere yöntemi" ile dev vurgun girişimi! Kargo için imza atarken dikkat

"40 MİLYON TL BORCUM OLACAKTI"

Yaşadıklarını anlatan Tevfik Sutaş, "İzmir'deki oturduğum dairenin görevlisi beni aradı. 'Tevfik Bey adınıza bir ödeme emri geldi icradan. Ben aldım onu sizin adınıza, gelince vereceğim' dedi. Geriye göndermemiş, muhtara göndermemiş. O görevlinin yaptığı bana büyük bir iyilik. Görevli hayatımı kurtardı. Görevli o mektubu almayıp muhtara gönderseydi, tebligat benim elime geçmiş sayılacaktı. Ben de 40 milyon borcu kucağımda bulacaktım.