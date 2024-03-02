"Pencere yöntemi" ile dev vurgun girişimi! Kargo için imza atarken dikkat
Dolandırıcıların yeni yöntemi pes dedirtti. İstanbul'da gayrimenkul zengini Tevfik Sutaş, "kargo teslim kağıdı imzalatıyoruz" diyerek "pencere yöntemi" ile 40 milyon TL'lik senet imzalatılıp dolandırılmak istediğini söyledi. Konunun yargıya taşınmasıyla yapılan bilirkişi incelemesi sonucu icra takibi durduruldu, soruşturma ise devam ediyor.
ahaber.com.tr
DHA
Giriş Tarihi: 02.03.2024
14:12 Güncelleme Tarihi: 02.03.2024
14:17
Evli, 3 çocuk ve 3 torun sahibi Tevfik Sutaş, iddiaya göre, İzmir'deki yazlık evinde kargo teslim alırken gösterilen belgeye imza attı. Sutaş'a, 2023 Temmuz'da icradan tebligat geldi. Tebligatı kontrol eden Sutaş, bir senede dayalı 8 milyon TL'si faiz olmak üzere 40 milyon TL tutarında icra takibi başlatıldığını gördü. Sutaş, avukatı Fırat Ay aracılığıyla konuyu yargıya taşıdı, İstanbul 34'üncü İcra Hukuk Mahkemesi'nde dava açıldı. Ayrıca İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından şikayetçi olundu. Savcılığın soruşturması sonrası şüpheliler M.Ö. ve O.D. hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
"PENCERE YÖNTEMİ" İLE DOLANDIRMAK İSTEDİLER
Yakalanan şüpheliler, polisteki ifadelerinde Tevfik Sutaş'a elden bu parayı borç verdiklerini öne sürdü. İfadelerin ardından şüpheliler serbest bırakıldı. Savcı dosyayı bilirkişi incelemesine gönderdi. Evrak incelenirken bilirkişi heyeti, başka amaçla atılmış imzadan faydalanmak suretiyle elde edilmiş sahte bir senet olduğu, bu yöntemin de 'Pencere yöntemi' adı verilen ve sık karşılaşılan bir sahteciliğin bulguları olduğu yönünde tespit yaptı. İcra takibi dururken, konuyla ilgili soruşturma sürüyor.
"40 MİLYON TL BORCUM OLACAKTI"
Yaşadıklarını anlatan Tevfik Sutaş, "İzmir'deki oturduğum dairenin görevlisi beni aradı. 'Tevfik Bey adınıza bir ödeme emri geldi icradan. Ben aldım onu sizin adınıza, gelince vereceğim' dedi. Geriye göndermemiş, muhtara göndermemiş. O görevlinin yaptığı bana büyük bir iyilik. Görevli hayatımı kurtardı. Görevli o mektubu almayıp muhtara gönderseydi, tebligat benim elime geçmiş sayılacaktı. Ben de 40 milyon borcu kucağımda bulacaktım.
Hemen süresi içerisinde itiraz ettik. Benim böyle bir borcum yok, ben bu insanları tanımıyorum. Savcılığa da suç duyurusunda bulundum. Şüpheliler ifade verdi. Beni tanıdığını söylemiş. İnşaat yaptığımı ve borç para istediğimi beyan etmiş. Bana para verdiğini söylemiş. Bunu söyleyen yeşil kartlı, evsiz barksız biri.
Bunları da şüphelileri araştırınca öğrendik. Yapılan incelemesinde senedin kare kutu içine imza almak suretiyle kargo veyahut başka bir tebligat teslim edilerek yapıldığı ortaya çıktı. Bu olaydan sonra artık gelen bu tür teslim formu ya da tebligatları imzalamıyorum. Benim, ağzım yandı, başkalarınınki yanmasın. Benim gibi mağdur olmak istemiyorlarsa, bu tür evrakları imzalarken dikkatli olsunlar" diye konuştu.