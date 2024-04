"KAZAYA DAVETİYE ÇIKARIYOR"

46 yıldır şoförlük Yakup Can durumun tehlikeli olduğunu belirterek, "Diğer sürücüler otobüsün arkasındaki yazıyı okurken riske girecek. Otobüs sık sık şerit değiştiriyor. Araç çok riskli hareketler yapıyor. Yazıların kaldırılması gerekiyor. Yazılar ışıklı olması sebebiyle diğer sürücülerin dikkatini dağıtıyor. Kazaya davetiye çıkarıyor. Sürücüler ufak göz açıp kapamada bile her an kaza yapabiliyor" diye konuştu.