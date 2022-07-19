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Ormanlara giriş yasak mı? Hangi illerde ormana giriş yasak? Açıklamalar peş peşe geldi

Son yıllarda yaşanan orman yangınları nedeniyle Türkiye adeta ciğerlerini peş peşe kaybederken valilikler de olası yangınların önüne geçmek için ormanlara girişleri yasaklıyor. Aralarında İstanbul da yer aldığı birçok şehirde ormanlara giriş yasağı uygulanıyor. Ormanlara giriş yasak mı? Hangi illerde ormana giriş yasak? İşte o iller

Giriş Tarihi: 19.07.2022 14:19
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Ormanlara giriş yasak mı? Hangi illerde ormana giriş yasak? Açıklamalar peş peşe geldi

GÜMÜŞHANE

Gümüşhane'de, olası yangınların önlenmesi amacıyla 20 Temmuz-31 Ağustos arasında ormanlık alanlara girişler yasaklandı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, havaların aşırı derecede ısınması, ormanlık bölgeler ile tarım arazilerinde insan ve araç yoğunluğunun artması, kasten ya da kusurlu davranışlar nedeniyle orman yangınlarının meydana gelebileceği değerlendirildiğinden 20 Temmuz'dan 31 Ağustos'a kadar il genelindeki bütün ormanlık alanlara girişlerin yasaklandığı belirtildi.

Orman alanlarına giriş çıkış yasağının uygulanması ve kontrolünün Trabzon Orman Bölge Müdürlüğü personeli ile kolluk kuvvetlerince sağlanacağı ifade edilen açıklamada, ormanlık alanların civarındaki yerler olmak üzere anız veya bitki örtüsü, tarla, bağ, bahçe artığı ot, dal yakılmasına kesinlikle müsaade edilmeyeceği vurgulandı.

Açıklamada, ormanlık alanlara yakın yerlerdeki düğün ve benzeri organizasyonlarda, orman yangınına neden olabilecek havai fişek, dilek balonu gibi yanıcı madde kullanılmasına izin verilmeyeceği kaydedilerek, yangına sebebiyet verenlerin tespiti için genel kolluk kuvvetleri başta olmak üzere diğer kolluk birimlerince düzenli şekilde devriyeler ile kontrollerin yapılacağı, denetimlerde tespit edilen aykırılıklar karşısında ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda gerekli adli ve idari işlemlerin yapılacağı belirtildi.

Halkı uyarmak ve bilinçlendirmek üzere köy ve mahalle cami imamlarınca sohbetler yapılması, cami hoparlörlerinden ilanlar yapılarak ateş yakılmaması konusunda halkın uyarılması için il müftülüğünce tedbirlerin alınmasına karar verildiği ifade edilen açıklamada, enerji nakil hatlarından çıkabilecek orman yangınlarına karşı TEİAŞ ve Aksa Elektrik Dağıtım AŞ tarafından her türlü tedbirin alınacağı aktarıldı.

Açıklamada, muhtarlıklar tarafından orman yangınlara karşı köylerde gerekli tedbirlerin alınması ve vatandaşların uyarılmasına karar verildiği de kaydedilerek, kararlara uymayanlar hakkında Orman Kanunu, Kabahatler Kanunu ve Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri çerçevesinde işlem yapılacağı bildirildi.

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Ormanlara giriş yasak mı? Hangi illerde ormana giriş yasak? Açıklamalar peş peşe geldi

KİLİS

Kilis Valiliği, orman yangınlarına karşı ormanlık alanlara girişlerin 1 Ekim'e kadar yasaklandığını bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, orman yangınlarına karşı korunmak amacıyla yeni kararlar alındığı, 8 Temmuz-1 Ekim arasında ormanlık alanlara girişlerin yasaklandığı belirtildi.

Ormanların çevresinde, içinden geçen yollarda, orman kenarında mola vermenin, piknik yapmanın, mangal, semaver, her türlü bitki örtüsünün yakılmasının yasak olduğu aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Ormanlık sahalarda sürek avı yapılması, orman içi ve kenarında bulunan tesisler, çadırlı kamp alanları, piknik alanları, düğün ve eğlence organizasyonlarında havai fişek, dilek balonu, parlayıcı ve patlayıcı maddelerin kullanılması yasaktır. Vatandaşlar yalnızca kendilerine ayrılan piknik alanlarından gerekli önlemleri alarak yararlanabileceklerdir. Mesire alanlarında bulunan ocaklar dışında ateş yakılması yasaktır. Gerekli hallerde Valiliğimizin emriyle tüm kamu ve özel sektör imkanları kullanılarak yangına karşı etkili müdahale edilmesi sağlanacaktır. Bu karar Kilis ili sınırları içerisindeki tüm ormanlık alanlarda uygulanır."

Açıklamada, karar ve önlemlere aykırı hareket edenler hakkında 6831 sayılı Orman Kanunu, Türk Ceza Kanunu ve Kabahatler Kanunu uyarınca idari ve adli işlem yapılacağı aktarıldı.

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Ormanlara giriş yasak mı? Hangi illerde ormana giriş yasak? Açıklamalar peş peşe geldi

KARS

Kars'ta yangınla mücadele kapsamında ormanlık alanlara girişler 1 Ekim'e kadar yasaklandı.

Valilikten yapılan açıklamada, yaz aylarında havaların aşırı derecede ısınması, ormanlık bölgeler ile tarım arazilerinde araç yoğunluğunun artması nedeniyle kasten ya da kusurlu davranışlar nedeniyle orman yangınlarının meydana gelebileceği anımsatıldı.

Anayasal hak ve özgürlükleri ortadan kaldırmaya yönelik eylem ve faaliyetlerde bulunan terör örgütleri ve uzantılarının, huzur ve güven ortamına zarar vermek, kamuoyunda gündem yaratmak ve toplumsal hayatı olumsuz etkilemek amacı ile tarım arazileri ve ormanlık alanlarda sabotaj eylemleri gerçekleştirebilecekleri aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Turizm bölgelerinin bu anlamda hedef alınabileceği ve bu sebeple mahallin şartlarına göre orman yangınlarının önlenmesi amacıyla ülke genelinde orman yangınları açısından meteorolojik şartlar göz önünde bulundurularak orman yangınları ile mücadele konusunda ilave tedbirler alındı. Kars Orman Yangınları ile Mücadele Komisyonunca alınan kararla ateş yakılmasına müsaade edilen alanlar da dahil olmak üzere il sınırları içerisinde mesire yeri olarak belirlenen yerler haricinde orman bölgelerine 8 Temmuz-1 Ekim tarihleri arasında girişler yasaklanmıştır."

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Ormanlara giriş yasak mı? Hangi illerde ormana giriş yasak? Açıklamalar peş peşe geldi

MERSİN

Mersin Valiliği, orman yangınlarını önlemek amacıyla yetkili kişiler dışında ormanlık alanlara girişlerin 31 Ağustos'a kadar yasaklandığını bildirdi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, yaz mevsiminin başlamasıyla bölgede sıcaklık değerlerinin artacağı ve olağanüstü hava durumları nedeniyle orman yangınlarının ortaya çıkabileceğinin değerlendirildiği belirtildi.

Ormanları yangına karşı korumak amacıyla birtakım kararların alındığı ifade edilen açıklamada, şunlara yer verildi:

"Orman yangınlarıyla mücadele kapsamında Mersin sınırları içerisindeki ormanlık alanlara girişler 4 Temmuz-31 Ağustos tarihleri arasında yasaklanmıştır. Mersin'deki ormanlık sahalara yetkililerden başkasının girmesi kesinlikle yasaktır. Bu ormanlar çevresinde ve içinden geçen yollarda, orman kenarında mola vermek, piknik yapmak, mangal, semaver ve ateş yakmak yasaktır. Orman Yasasının 31. ve 32. maddeleri kapsamında olan köyler, mahalleler başta olmak üzere orman içi, orman bitişi ve ormanla ilişiği olamayan köyler, mahallelerde dahil olmak üzere anız, bağ, bahçe zeytinlik ve tarla temizliğinde meydana gelen dalların, her türlü bitki örtüsünün yakılması yasaklanmıştır."

Orman alanı civarındaki tesislerle sanayi kuruluşlarının yangın riskine karşı önleyici bütün tedbirleri eksiksiz alacaklarının belirtildiği açıklamada, enerji nakil hatlarının yapım ve bakımıyla ilgili kuruluşlarının da her türlü tedbiri alacağı, gerektiğinde de enerji kesintisi uygulayacakları kaydedildi.

Açıklamada, alınan karar ve önlemlere aykırı hareket edenlere idari ve adli işlemler yapılacağı bildirildi.

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Ormanlara giriş yasak mı? Hangi illerde ormana giriş yasak? Açıklamalar peş peşe geldi

ÇORUM

Çorum'da orman yangınlarıyla mücadele kapsamında ormanlık alanlara girişler, 30 Eylül'e kadar yasaklandı.

Valilikten yapılan açıklamada, meteoroloji verilerine göre kentte hava sıcaklıklarının artacağı, oluşabilecek olağanüstü hava halleri nedeniyle orman yangınlarının artabileceği görüşüne yer verildiği belirtildi.

Bu kapsamda il sınırları içindeki tescilli piknik ve mesire alanları dışında ormanlık alanlara girişlerin 30 Eylül'e kadar yasaklandığı aktarılan açıklamada, ormanlık sahalara yetkililerden başkasının girmesinin kesinlikle yasak olduğu vurgulandı.

Açıklamada, "Orman çevrelerinde ve içinden geçen yollarda piknik yapmak, mangal, semaver, ateş yakmak, ateşli piknik yapmak yasaktır. Orman içi, orman bitişiği ve ormanla ilişiği olmayan köy ve mahalleler de dahil olmak üzere anız, bağ bahçe ve tarla temizliğinden meydana gelen dalların ve her türlü bitki örtüsünün yakılması da yasaklanmıştır. Yasağa uyulup uyulmadığı ilgili kolluk kuvvetlerince denetlenecek, ayrıca ilgili kuruluşlar gerekli tedbirleri alacaktır." ifadelerine yer verildi.