Müge Anlı’daki Savaş Aydoğan olayında itiraf geldi! Sevgilisinin ifadesi kan dondurdu! Cinayetin nedeni…

Müge Anlı ile Tatlı Sert programında araştırılan Savaş Aydoğan cinayetinde itiraf geldi. Sakarya Kocaali'de kuaför Savaş Aydoğan ile ilgili ifade verdikten sonra sırra kadem basan ve Zonguldak'ta emniyet güçlerine teslim olan yakın arkadaşı Cem Tuna, cinayeti işlediğini soğukkanlılıkla anlattı. Savaş Aydoğan'ın sevgilisi Merve ve Cem Tuna'nın ifadesi milyonları ekranlara kilitledi. İşte Kuaför Savaş Aydoğan cinayeti ile ilgili yeni detaylar...