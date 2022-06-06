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Müge Anlı’daki Savaş Aydoğan olayında itiraf geldi! Sevgilisinin ifadesi kan dondurdu! Cinayetin nedeni…

Müge Anlı ile Tatlı Sert programında araştırılan Savaş Aydoğan cinayetinde itiraf geldi. Sakarya Kocaali'de kuaför Savaş Aydoğan ile ilgili ifade verdikten sonra sırra kadem basan ve Zonguldak'ta emniyet güçlerine teslim olan yakın arkadaşı Cem Tuna, cinayeti işlediğini soğukkanlılıkla anlattı. Savaş Aydoğan'ın sevgilisi Merve ve Cem Tuna'nın ifadesi milyonları ekranlara kilitledi. İşte Kuaför Savaş Aydoğan cinayeti ile ilgili yeni detaylar...

Giriş Tarihi: 06.06.2022 14:41 Güncelleme Tarihi: 06.06.2022 14:52
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Müge Anlı’daki Savaş Aydoğan olayında itiraf geldi! Sevgilisinin ifadesi kan dondurdu! Cinayetin nedeni…

Müge Anlı'da araştırılan Savaş Aydoğan'ın ölümüyle ilgili sır perdesi aralandı. Yakın arkadaşı Cem Tuna cinayeti işlediğini itiraf ederken Aydoğan'ın sevgilisi Merve E.'nin ifadesi kan dondurdu. İşte Savaş Aydoğan'ın cinayetiyle ilgili yeni detaylar…

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Müge Anlı’daki Savaş Aydoğan olayında itiraf geldi! Sevgilisinin ifadesi kan dondurdu! Cinayetin nedeni…

Sakarya'da 25 Nisan tarihinde gizemli şekilde ortadan kaybolan kuaför Savaş Aydoğan olayına ilişkin sır perdesi aralandı. Olay, Savaş Aydoğan'ın ev sahibi Cemal Tuna'nın, Aydoğan'a ulaşamaması ile gün yüzüne çıktı. Cemal Tuna durumu Aydoğan'ın arkadaşı ve oğlu Cem Tuna ile kuaförün kız arkadaşı Merve E.'ye sordu.

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Müge Anlı’daki Savaş Aydoğan olayında itiraf geldi! Sevgilisinin ifadesi kan dondurdu! Cinayetin nedeni…

Kız arkadaş Merve E., Aydoğan'ın, babasının il dışındaki evini onarmaya gittiğini iddia etti. Merve'nin sözlerine inanmayan Cemal Tuna, kuaför Aydoğan'ın ailesini Sakarya'ya çağırdı. Bunun üzerine M.E. ile Cem Tuna'nin ifadeleri de alındı. Cem Tuna, ifade verdikten sonra sırra kadem bastı.

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Müge Anlı’daki Savaş Aydoğan olayında itiraf geldi! Sevgilisinin ifadesi kan dondurdu! Cinayetin nedeni…

Kayıp kuaför ile birlikte ifade verdikten sonra arkadaşını da aramaya başlayan polis ekipleri soruşturmayı derinleştirdi. Kuaför Aydoğan'ın kız arkadaşı Kocaeli'de 20 Mayıs 2022 tarihinde polis ekiplerince gözaltına alındı. Kocaali Adliyesi'nde hakim karşısına çıkartılan Merve E., adli kontrol şartı ile serbest kaldı. Kız arkadaşın serbest kalmasından 16 gün sonra ise, kayıp arkadaş Cem Tuna Zonguldak'ta polis ekiplerine teslim oldu.

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Müge Anlı’daki Savaş Aydoğan olayında itiraf geldi! Sevgilisinin ifadesi kan dondurdu! Cinayetin nedeni…

CİNAYETİ İTİRAF ETTİ

Cem Tuna'nın, arkadaşını silah ile öldürdüğünü itiraf etmesi üzerine Kocaali ilçesi Görele Mahallesi'nde jandarma, polis, sağlık, olay yeri inceleme ekipleri Aydoğan'ın cansız bedenini bulabilmek için hummalı bir çalışma başlattı.