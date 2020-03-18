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Müge Anlı’da kayıp olarak aranan Özcan Eren’le ilgili kan donduran gelişme! Ceset parçaları bulundu

Müge Anlı'da kayıp olarak aranan 22 yaşındaki Özcan Eren olayında yeni gelişme yaşandı. 7 Şubat günü Manisa'nın Soma ilçesinde kaybolan Özcan Eren'in ailesi oğullarının bulunması için Müge Anlı ve ekibinden yardım istedi. Pazartesi günü yayınlanan bölümde Özcan Eren'in telefon sinyalinin son görüldüğü yer olan Manisa Sevişler Barajı kıyısında kesilmiş insan kolu bulunmuş ve Eren'in ailesinden DNA örneği alınmıştı. Sonuçların çıkması beklenirken bölgede devam eden çalışmalardan kötü haber geldi. Ekipler tarafından baraj gölünde yapılan araştırmalarda bütünlüğü bozulmuş ceset parçaları bulundu. Özcan Eren'i öldürdüğü şüphesiyle tutuklanan şahıs hakkında ortaya çıkan gerçekler ise herkesi şoke etti. Peki Özcan Eren'in katili kim? İşte 18 Mart Müge Anlı canlı yayınında yaşanan son dakika gelişmeleri…

Giriş Tarihi: 18.03.2020 13:26 Güncelleme Tarihi: 18.03.2020 13:30
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Müge Anlı’da kayıp olarak aranan Özcan Eren’le ilgili kan donduran gelişme! Ceset parçaları bulundu

Müge Anlı canlı yayınında kayıp olarak aranan Özcan Eren ile ilgili yaşanan son dakika gelişmesi kan dondurdu. 22 yaşındaki Özcan Eren, Manisa Soma'daki Bayat Mahallesinden, 7 Şubat günü kayboldu. Kaybolmadan önce bir arkadaşıyla birlikte kaplıcaya giden genç bir gün sonra evine döndü. Evine döndükten bir gün sonra dışarı çıkan Özcan Eren öğleden sonra 3'te telefonunu kapattı ve bir daha kendisinden haber alınamadı.

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Müge Anlı’da kayıp olarak aranan Özcan Eren’le ilgili kan donduran gelişme! Ceset parçaları bulundu

18 Mart Çarşamba canlı yayında yaşanan son dakika gelişmesi ise izleyicileri şoke etti. Müge Anlı'nın hafta başında verdiği kesik kol bilgisinin ardından baraj gölünde başlatılan arama çalışmaları sırasında Özcan Eren'e ait olduğu düşünülen ceset parçalarına ulaşıldı.

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Müge Anlı’da kayıp olarak aranan Özcan Eren’le ilgili kan donduran gelişme! Ceset parçaları bulundu

Acılı aile aldığı bilgi ile sarsılırken, ortaya çıkan gerçek şoke etti. Baş şüpheli veteriner hekimin, "Benim avukatım var, benden şüphelenir ve mahkemeye verirseniz sizi mahkemeye veririm" diyerek aileyi tehdit ettiği ortaya çıktı.

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Müge Anlı’da kayıp olarak aranan Özcan Eren’le ilgili kan donduran gelişme! Ceset parçaları bulundu

Özcan Eren'i öldürdüğü şüphesiyle tutuklanan veteriner Mehmet hakkında şoke eden hastane raporu ortaya çıktı. Özcan Eren'in kaybolmasının ardından hastaneye giden Mehmet hakkında, 'bir başka şahıs tarafından darp, vurulma, tepilme, bükülme, ısırılma veya tırmalanma' tanısıyla tedavi raporu olduğu ortaya çıktı.

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Müge Anlı’da kayıp olarak aranan Özcan Eren’le ilgili kan donduran gelişme! Ceset parçaları bulundu

Müge Anlı Özcan Eren olayındaki son dakika gelişmesini şu sözlerle aktardı:

"Manisa'daki Sevişler Barajı'nın yakınında düzenli bir şekilde kesilmiş insan kolu bulundu. Kesik kolu gören vatandaşlar hemen jandarmaya haber verdi. Soma'da Özcan'dan başka herhangi bir kayıp vaka olmadığı ve Özcan'ın son telefon sinyalinin görüldüğü yer olmasından dolayı kesik kolun Özcan Eren'e ait olabileceğinden şüphelenildi. Kesik kolun çuvala konduğu ancak balıklar tarafından parçalanarak suyun yüzeyine çıktığı düşünülüyor."