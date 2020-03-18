Müge Anlı’da kayıp olarak aranan Özcan Eren’le ilgili kan donduran gelişme! Ceset parçaları bulundu

Müge Anlı'da kayıp olarak aranan 22 yaşındaki Özcan Eren olayında yeni gelişme yaşandı. 7 Şubat günü Manisa'nın Soma ilçesinde kaybolan Özcan Eren'in ailesi oğullarının bulunması için Müge Anlı ve ekibinden yardım istedi. Pazartesi günü yayınlanan bölümde Özcan Eren'in telefon sinyalinin son görüldüğü yer olan Manisa Sevişler Barajı kıyısında kesilmiş insan kolu bulunmuş ve Eren'in ailesinden DNA örneği alınmıştı. Sonuçların çıkması beklenirken bölgede devam eden çalışmalardan kötü haber geldi. Ekipler tarafından baraj gölünde yapılan araştırmalarda bütünlüğü bozulmuş ceset parçaları bulundu. Özcan Eren'i öldürdüğü şüphesiyle tutuklanan şahıs hakkında ortaya çıkan gerçekler ise herkesi şoke etti. Peki Özcan Eren'in katili kim? İşte 18 Mart Müge Anlı canlı yayınında yaşanan son dakika gelişmeleri…