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Müge Anlı canlı yayınında Burhan Aykurt hakkında yeni iddia!

Müge Anlı canlı yayınında Burhan Aykurt hakkında yeni bir gelişme yaşandı. Ağabeyi Mahmut Aykurt'un her gün yeni bir yalanı ortaya çıkarken, Müge Anlı Burhan Aykurt hakkındaki araştırmalarına devam ediyor. Müge Anlı son dakika itirafı sonrası Mahmut Aykurt'a emniyeti yanlış yönlendirdiği için kızarken, Burhan Aykurt'un eniştesi farklı bir konuya değindi. Burhan Aykurt ile kaybolmadan 1 hafta önce görüştüğünü söyleyen eniştesi Mustafa Varlı açıklamalarıyla yeni bir gündem yarattı.

Giriş Tarihi: 27.09.2019 01:21 Güncelleme Tarihi: 27.09.2019 01:34
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Müge Anlı canlı yayınında Burhan Aykurt hakkında yeni iddia!

Müge Anlı canlı yayınında Burhan Aykurt hakkında yeni bir gelişme yaşandı. Ağabeyi Mahmut Aykurt'un her gün yeni bir yalanı ortaya çıkarken, Müge Anlı Burhan Aykurt hakkındaki araştırmalarına devam ediyor. Müge Anlı son dakika itirafı sonrası Mahmut Aykurt'a emniyeti yanlış yönlendirdiği için kızarken, Burhan Aykurt'un eniştesi farklı bir konuya değindi. Burhan Aykurt ile kaybolmadan 1 hafta önce görüştüğünü söyleyen eniştesi Mustafa Varlı açıklamalarıyla yeni bir gündem yarattı.

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Müge Anlı canlı yayınında Burhan Aykurt hakkında yeni iddia!

KADINLARI "BEN MEKAN AÇIYORUM" DİYEREK KANDIRDI

Müge Anlı Burhan Aykurt'u araştırırken, ağabeyi Mahmut Aykurt hakkında şoke eden iddialar öğrendi. ATV ekranlarındaki Müge Anlı ile Tatlı Sert programına bağlanan 2 kişi açıklamalarıyla hayrete düşürdü. Gözlerin çevrildiği Mahmut Aykurt iddiaları yalanlarken, Müge Anlı kendisine gelen bir mesajı da okudu.

Müge Anlı mide bulandıran iddia sonrası canlı yayında çıldırdı | Video

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Müge Anlı canlı yayınında Burhan Aykurt hakkında yeni iddia!

Müge Anlı canlı yayınına ismini vermek istemeyen bir izleyici bağlandı. Telefon bağlandıtısındaki genç kadın Burhan Aykurt'un ağabeyi Mahmut Aykurt hakkında konuştu. Mahmut Aykurt'un internet üzerinden ve telefonlar kadınlar ayarladığını, bu kadınları da yeni açacakları mekanda çalıştıracağını söyledi.

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Müge Anlı canlı yayınında Burhan Aykurt hakkında yeni iddia!

Canlı yayına bağlanan izleyici Mahmut Aykurt'un kendisine de teklifte bulunduğunu hatta "sen çalışma gel karım ol" dediğini söyledi. Mahmut Aykurt'un sosyal medya hesabı üzerinde de çalışmak isteyen kadınlar için iş ilanı verdiği Müge Anlı tarafından ekranlara getirildi.

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Müge Anlı canlı yayınında Burhan Aykurt hakkında yeni iddia!

Mahmut Aykurt'un kadınlara yakın olmak için çok para harcadığını ifade eden izleyici "Masasındaki kadınlara güzelmiş çirkinmiş önemli değil. İkna etsin yeterli. Masasında birçok kadın otururdu hepsine bir şeyler söylerdi." şeklinde konuştu.