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26.09.2019

Müge Anlı mide bulandıran iddia sonrası canlı yayında çıldırdı |Video

6 çocuk annesi kayıp Satı Ermiş'i arayan Müge Anlı, canlı yayında kayıp kadınla ilgili ortaya atılan mide bulandıran iddia sonrası çıldırdı.Hafta içi her gün Atv ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında, 23 Ağustos’ta Ankara Beypazarı’nda kaybolan Satı Ermiş aranıyor. Günlerdir kendisinden haber alınamayan 52 yaşındaki Satı Ermiş'i son gören kişi Feyat Araz'ın sözleri canlı yayında şok etkisi yaratmışken bir son dakika gelişmesi de 26 Eylül Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınında yaşandı. Satı Ermiş'in çocukları ve ismini vermek istemeyen bir izleyiciden Satı Ermiş'in ev sahibi Yunis Bey hakkında mide bulandıran iddialar peş peşe geldi. İşte Müge Anlı'da bugün (26 Eylül Perşembe) yaşanan son dakika Satı Ermiş gelişmesinin detayları...

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