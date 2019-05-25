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25.05.2019

Müge Anlı'da bugün (25 Eylül Çarşamba) ne oldu? Tek parça kesintisiz full izle |Video

ATV ekranlarının fenomen programı Müge Anlı ile Tatlı Sert yine ses getirdi. 53 yaşında ortadan kaybolan ve 34 gündür kendisinden haber alınamayan 6 çocuk annesi Satı Ermiş'e ne oldu? Satı Ermiş'in kendisinden 10 yaş küçük olan Feyat Ayaz ile gönül ilişkisi var mı? Müge Anlı canlı yayınına katılan Feyat Ayaz, Satı Ermiş ile ilgili neler söyledi? İşte 25 Eylül Çarşamba günü ATV ekranında canlı yayınlan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında yaşananlar... Müge Anlı ile Tatlı Sert programının son bölümünün tekrarının tamamını tek parça buradan izleyebilirsiniz.
Kayıp 6 çocuk annesi Satı Ermişe ne oldu? Son görüştüğü kişi Feyat Ayaz Müge Anlıya konuştu |Video KAYIP 6 ÇOCUK ANNESİ SATI ERMİŞ'E NE OLDU? SON GÖRÜŞTÜĞÜ KİŞİ FEYAT AYAZ MÜGE ANLI'YA KONUŞTU |VİDEO
53 yaşındaki kayıp Satı Ermişi en son gören kişi Müge Anlı canlı yayında konuştu |Video 53 YAŞINDAKİ KAYIP SATI ERMİŞ'İ EN SON GÖREN KİŞİ MÜGE ANLI CANLI YAYINDA KONUŞTU |VİDEO

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