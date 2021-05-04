mRNA aşısı nedir | mRNA aşısı güvenli mi | Aşılar hakkında vatandaşı korkutan iddialar! Uzmanlardan net cevap: "Yalan"

"BİLİMSEL DAYANAĞI YOK!"

Prof. Dr. Balık ayrıca "Bu kadar aşılama yaptığınızda ister istemez rastlantısal bir takım hastalık ve ölümler görülebilir ancak bunları aşıyla ilişkilendirmek doğru olmadığı gibi bilimsel dayanağı da olmayan iddialar. Koronavirüs her gün binlerce insanı yaşamdan kopartıyor. Kovid-19 aşılarının ciddi yan etkisi milyonda 2-3 oranında. Çok çok nadir görülen bu kadar düşük bir risk her ilaç ve aşıda olabilir" dedi.