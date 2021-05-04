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mRNA aşısı nedir | mRNA aşısı güvenli mi | Aşılar hakkında vatandaşı korkutan iddialar! Uzmanlardan net cevap: "Yalan"
mRNA aşısı nedir | mRNA aşısı mı inaktif aşı mı | Koronavirüs aşılarının pandemiyi bitirmesi beklenirken, bazı ülkelerde ortaya çıkan korkutan iddialar, vatandaşları tedirgin ediyor. İsrail'de mRNA aşısı olan bazı kişilerde kalp kası iltihabı görüldüğü yönündeki iddiaların yalan olduğunu belirten uzmanlar, hastalığı geçirenlerde kalp kası tutulumunun çok daha yüksek oranda olduğuna işaret ediyor.