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mRNA aşısı nedir | mRNA aşısı güvenli mi | Aşılar hakkında vatandaşı korkutan iddialar! Uzmanlardan net cevap: "Yalan"

mRNA aşısı nedir | mRNA aşısı mı inaktif aşı mı | Koronavirüs aşılarının pandemiyi bitirmesi beklenirken, bazı ülkelerde ortaya çıkan korkutan iddialar, vatandaşları tedirgin ediyor. İsrail'de mRNA aşısı olan bazı kişilerde kalp kası iltihabı görüldüğü yönündeki iddiaların yalan olduğunu belirten uzmanlar, hastalığı geçirenlerde kalp kası tutulumunun çok daha yüksek oranda olduğuna işaret ediyor.

Giriş Tarihi: 04.05.2021 09:17
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mRNA aşısı nedir | mRNA aşısı güvenli mi | Aşılar hakkında vatandaşı korkutan iddialar! Uzmanlardan net cevap: Yalan
Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı. Buna göre, son 24 saatte 243 bin 648 COVID-19 testi yapıldı, 24 bin 733 kişinin testi pozitif çıktı, 347 kişi yaşamını yitirdi, hasta sayısı 2 bin 501 oldu.
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mRNA aşısı nedir | mRNA aşısı güvenli mi | Aşılar hakkında vatandaşı korkutan iddialar! Uzmanlardan net cevap: Yalan
Son 24 saatte 35 bin 438 kişinin Kovid-19 tedavisi ya da karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 4 milyon 515 bin 819'a yükseldi. Test sayısı 47 milyon 987 bin 986'ya ulaştı. Vaka sayısı 4 milyon 900 bin 121, vefat sayısı 41 bin 191, ağır hasta sayısı 3 bin 438 oldu.
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mRNA aşısı nedir | mRNA aşısı güvenli mi | Aşılar hakkında vatandaşı korkutan iddialar! Uzmanlardan net cevap: Yalan

ÖNEMLİ UYARI

Milliyet'in haberine göre aşı karşıtları, söz konusu iddiaları sosyal medyada gündeme getirmesinden sonra Ankara Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. İsmail Balık, vatandaşlara yönelik önemli uyarılarda bulundu.


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mRNA aşısı nedir | mRNA aşısı güvenli mi | Aşılar hakkında vatandaşı korkutan iddialar! Uzmanlardan net cevap: Yalan

Prof. Dr. Balık söz konusu iddiaların aşı karşıtları tarafında gündeme getirildiği uyarısında bulunurken, "İsrail'de COVID-19 aşısı nedeniyle miyokardit vakaları görüldüğüne dair herhangi bir bilimsel yayın yok. Asıl sorun hastalığı geçirenlerdeki risk. Hastalığı normal yoldan geçirenler de kalp kası tutulumu daha çok görülüyor. Dünya genelinde 1 milyar doz aşı uygulandı ve şimdiye kadar aşı uygulamasından vazgeçen ülke yok." dedi.

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mRNA aşısı nedir | mRNA aşısı güvenli mi | Aşılar hakkında vatandaşı korkutan iddialar! Uzmanlardan net cevap: Yalan

"BİLİMSEL DAYANAĞI YOK!"

Prof. Dr. Balık ayrıca "Bu kadar aşılama yaptığınızda ister istemez rastlantısal bir takım hastalık ve ölümler görülebilir ancak bunları aşıyla ilişkilendirmek doğru olmadığı gibi bilimsel dayanağı da olmayan iddialar. Koronavirüs her gün binlerce insanı yaşamdan kopartıyor. Kovid-19 aşılarının ciddi yan etkisi milyonda 2-3 oranında. Çok çok nadir görülen bu kadar düşük bir risk her ilaç ve aşıda olabilir" dedi.