Metrobüste vahşet! Nişanlısıyla buluşacaktı "yan bakma" tartışması mezarı oldu: Kan donduran görüntüler çıktı

Beylikdüzü'nde metrobüste çıkan "yan bakma" tartışması kanlı bitti. Baba ve oğul tarafından bıçaklanan 22 yaşındaki Ferdi Aras yaşamını yitirirken, saldırıya ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde, metrobüsten inen baba ve oğlu Ferdi Aras'a saldırdığı ve yere düşürdüğü ardından bıçakladığı görülüyor. Ayrıca Aras'ın olay günü nişanlısı ve annesiyle buluşmaya gittiği öğrenildi.

İstanbul Beylikdüzü'nde yaşanan dehşet olayında, metrobüste başlayan "yan bakma" tartışması cinayetle sonuçlanmıştı. METROBÜSTEKİ 'YAN BAKTIN' CİNAYETİNE İLİŞKİN YENİ GÖRÜNTÜLER ÇIKTI Baba ve oğul tarafından bıçaklanan 22 yaşındaki Ferdi Aras yaşamını yitirirken Türkiye'yi sarsan olayda yeni gelişme yaşandı.

YAN BAKMA TARTIŞMASI Kan donduran olay, 8 Haziran'da saat 17.00 sıralarında Beylikdüzü Metrobüs durağında meydana geldi. İddiaya göre, B.B. ve babası M.B. ile Ferdi Aras arasında 'yan bakma' nedeniyle tartışma çıktı.

TARTIŞMA BIÇAKLI KAVGAYA DÖNÜŞTÜ Tartışma başka yolcuların araya girmesiyle son bulurken Ferdi Aras metrobüsten indi. Aynı durakta metrobüsten inen şüpheli baba ve oğlu ile Ferdi Aras ile yeniden tartışmaya başladı. Büyüyen tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü.

Kavgada, Ferdi Aras bıçaklanarak yaralandı. Olayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alarak olayla ilgili soruşturma başlattı.