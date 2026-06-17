CANLI YAYIN
En Yeniler Gündem Yaşam Dünya Ekonomi Magazin Spor Otomobil Teknoloji

Metrobüste vahşet! Nişanlısıyla buluşacaktı "yan bakma" tartışması mezarı oldu: Kan donduran görüntüler çıktı

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi | DHA

Beylikdüzü'nde metrobüste çıkan "yan bakma" tartışması kanlı bitti. Baba ve oğul tarafından bıçaklanan 22 yaşındaki Ferdi Aras yaşamını yitirirken, saldırıya ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde, metrobüsten inen baba ve oğlu Ferdi Aras'a saldırdığı ve yere düşürdüğü ardından bıçakladığı görülüyor. Ayrıca Aras'ın olay günü nişanlısı ve annesiyle buluşmaya gittiği öğrenildi.

Metrobüste vahşet! Nişanlısıyla buluşacaktı "yan bakma" tartışması mezarı oldu: Kan donduran görüntüler çıktı 1

İstanbul Beylikdüzü'nde yaşanan dehşet olayında, metrobüste başlayan "yan bakma" tartışması cinayetle sonuçlanmıştı.

METROBÜSTEKİ 'YAN BAKTIN' CİNAYETİNE İLİŞKİN YENİ GÖRÜNTÜLER ÇIKTI

Baba ve oğul tarafından bıçaklanan 22 yaşındaki Ferdi Aras yaşamını yitirirken Türkiye'yi sarsan olayda yeni gelişme yaşandı.

Metrobüste vahşet! Nişanlısıyla buluşacaktı "yan bakma" tartışması mezarı oldu: Kan donduran görüntüler çıktı 2

YAN BAKMA TARTIŞMASI

Kan donduran olay, 8 Haziran'da saat 17.00 sıralarında Beylikdüzü Metrobüs durağında meydana geldi. İddiaya göre, B.B. ve babası M.B. ile Ferdi Aras arasında 'yan bakma' nedeniyle tartışma çıktı.

Metrobüste vahşet! Nişanlısıyla buluşacaktı "yan bakma" tartışması mezarı oldu: Kan donduran görüntüler çıktı 3

TARTIŞMA BIÇAKLI KAVGAYA DÖNÜŞTÜ

Tartışma başka yolcuların araya girmesiyle son bulurken Ferdi Aras metrobüsten indi. Aynı durakta metrobüsten inen şüpheli baba ve oğlu ile Ferdi Aras ile yeniden tartışmaya başladı. Büyüyen tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü.

Metrobüste vahşet! Nişanlısıyla buluşacaktı "yan bakma" tartışması mezarı oldu: Kan donduran görüntüler çıktı 4

Kavgada, Ferdi Aras bıçaklanarak yaralandı. Olayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alarak olayla ilgili soruşturma başlattı.

Metrobüste vahşet! Nişanlısıyla buluşacaktı "yan bakma" tartışması mezarı oldu: Kan donduran görüntüler çıktı 5

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN ARAS HAYATINI KAYBETTİ

Ağır yaralandığı belirlenen Ferdi Aras sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen Aras hayatını kaybetti. Polis ekiplerinin başlatmış olduğu soruşturmanın ardından şüpheli B.B. ve babası M.G gözaltına alındı.

Metrobüste vahşet! Nişanlısıyla buluşacaktı "yan bakma" tartışması mezarı oldu: Kan donduran görüntüler çıktı 6

ŞÜPHELİLER HAKKINDA KARAR
Kan donduran olayda şüpheliler B.B 'kasten öldürme' suçundan tutuklanırken, baba adliye kontrol şartıyla serbest kaldı.

Metrobüste vahşet! Nişanlısıyla buluşacaktı "yan bakma" tartışması mezarı oldu: Kan donduran görüntüler çıktı 7

YENİ GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI
Bıçaklı saldırıya ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde, metrobüsten inen baba ve oğlu Ferdi Aras'a saldırdığı ve yere düşürdüğü ardından bıçakladığı görülüyor.

Gülcan Yazıcı cinayetinde kan donduran detaylar! GÜLCAN YAZICI CİNAYETİNDE KAN DONDURAN DETAYLAR!
Yazar Ayten Öztürk cinayetinde akılalmaz savunma YAZAR AYTEN ÖZTÜRK CİNAYETİNDE AKILALMAZ SAVUNMA
Sur cinayetinde 2. facia önlendi! Vahşet planı bozuldu SUR CİNAYETİNDE 2. FACİA ÖNLENDİ! VAHŞET PLANI BOZULDU
Ahaber
A Haber
Mobil uygulamalarımızı indirin