Otopsi raporu çıktı mı? 35 yaşında hayatını kaybeden Ece İrtem'e veda günü

Kızılcık Şerbeti dizisinde canlandırdığı "Işıl" karakteriyle tanınan 35 yaşındaki oyuncu Ece İrtem, Kadıköy'deki evinde kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetti. Doğum gününden hemen bir gün sonra gelen acı haber, sevenlerini ve sanat camiasını yasa boğdu.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

İrtem'in ani ölümü üzerine İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. İrtem'in avukatı Uğur Gökkoyun, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, oyuncunun olay anında annesiyle birlikte evde olduğunu belirtti.

Gökkoyun, yaptığı açıklamada, "Müvekkilim Ece İrtem evinde annesi ile birlikte olduğu sırada vefat etmiştir. İlk belirlemelere göre kalp krizinden dolayı vefat ettiğini düşünmekteyiz. Soruşturma devam etmektedir. Kesin sonuç otopsi raporu ile açıklığa kavuşacaktır. Otopsi raporu açıklandığında kamuoyuna ayrıca bilgi verilecektir. Ailesine ve tüm sevenlerine baş sağlığı dileklerimi sunuyorum" ifadelerini kullandı.