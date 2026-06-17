Otopsi raporu çıktı mı? 35 yaşında hayatını kaybeden Ece İrtem'e veda günü
35 yaşında aramızdan ayrılan oyuncu Ece İrtem, bugün Kuşadası'nda son yolculuğuna uğurlanıyor. Kadıköy'deki evinde aniden fenalaşarak yaşamını yitiren İrtem'in ölümüne dair başlatılan soruşturma sürerken, gözler otopsi raporuna çevrildi.
Kızılcık Şerbeti dizisinde canlandırdığı "Işıl" karakteriyle tanınan 35 yaşındaki oyuncu Ece İrtem, Kadıköy'deki evinde kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetti. Doğum gününden hemen bir gün sonra gelen acı haber, sevenlerini ve sanat camiasını yasa boğdu.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
İrtem'in ani ölümü üzerine İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. İrtem'in avukatı Uğur Gökkoyun, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, oyuncunun olay anında annesiyle birlikte evde olduğunu belirtti.
Gökkoyun, yaptığı açıklamada, "Müvekkilim Ece İrtem evinde annesi ile birlikte olduğu sırada vefat etmiştir. İlk belirlemelere göre kalp krizinden dolayı vefat ettiğini düşünmekteyiz. Soruşturma devam etmektedir. Kesin sonuç otopsi raporu ile açıklığa kavuşacaktır. Otopsi raporu açıklandığında kamuoyuna ayrıca bilgi verilecektir. Ailesine ve tüm sevenlerine baş sağlığı dileklerimi sunuyorum" ifadelerini kullandı.
GÖZLER OTOPSİ RAPORUNDA
Oyuncunun, kesin ölüm nedeni Adli Tıp Kurumu'ndan gelecek detaylı otopsi raporu ile netleşecek.
CENAZE TÖRENİ BUGÜN
35 yaşında hayatını kaybeden oyuncu Ece İrtem'in cenazesi otopsi Adli Tıp Kurumu'na getirilmişti. İrtem'in cenazesi otopsi işlemlerinin arından babası Vural İrtem tarafından teslim alındı.
Ece İrtem için bugün öğle namazına müteakip Kuşadası Hanım Camii'nde cenaze töreni düzenlenecek. Genç oyuncu, kılınacak namazın ardından Kuşadası Yeniköy Mezarlığı'nda toprağa verilecek.
Adli Tıp Kurumu önünde bir araya gelen dizi arkadaşları, gözyaşlarına hakim olamamıştı..Ece İrtem'i anan meslektaşları , yaşadıkları üzüntüyü dil getirmişti.
Bahtiyar Memili: "Şaşkınız, Allah ailesine sabır versin. Ece dünya tatlısı birisiydi, dünyanın en güzel kalbine sahipti."
Bahar Süer: "Hala şoktayız, inanamıyoruz. Pırlanta gibi bir insandı, onun hakkında kimsenin kötü bir şey hatırlayacağını sanmıyorum."
Jessica May: "Pırıl pırıl, nadir görülen bir insandı. Hiç kötülüğü yoktu."
Feride Hilal Akın: "Hepimiz çok üzgünüz, gencecik, güzeller güzeli, herkese ilham olan kardeşimizdi."