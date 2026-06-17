CANLI YAYIN

Otopsi raporu çıktı mı? 35 yaşında hayatını kaybeden Ece İrtem'e veda günü

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi

35 yaşında aramızdan ayrılan oyuncu Ece İrtem, bugün Kuşadası'nda son yolculuğuna uğurlanıyor. Kadıköy'deki evinde aniden fenalaşarak yaşamını yitiren İrtem'in ölümüne dair başlatılan soruşturma sürerken, gözler otopsi raporuna çevrildi.

Otopsi raporu çıktı mı? 35 yaşında hayatını kaybeden Ece İrtem'e veda günü 1

Kızılcık Şerbeti dizisinde canlandırdığı "Işıl" karakteriyle tanınan 35 yaşındaki oyuncu Ece İrtem, Kadıköy'deki evinde kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetti. Doğum gününden hemen bir gün sonra gelen acı haber, sevenlerini ve sanat camiasını yasa boğdu.

Otopsi raporu çıktı mı? 35 yaşında hayatını kaybeden Ece İrtem'e veda günü 2

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

İrtem'in ani ölümü üzerine İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. İrtem'in avukatı Uğur Gökkoyun, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, oyuncunun olay anında annesiyle birlikte evde olduğunu belirtti.

Gökkoyun, yaptığı açıklamada, "Müvekkilim Ece İrtem evinde annesi ile birlikte olduğu sırada vefat etmiştir. İlk belirlemelere göre kalp krizinden dolayı vefat ettiğini düşünmekteyiz. Soruşturma devam etmektedir. Kesin sonuç otopsi raporu ile açıklığa kavuşacaktır. Otopsi raporu açıklandığında kamuoyuna ayrıca bilgi verilecektir. Ailesine ve tüm sevenlerine baş sağlığı dileklerimi sunuyorum" ifadelerini kullandı.

Otopsi raporu çıktı mı? 35 yaşında hayatını kaybeden Ece İrtem'e veda günü 3

GÖZLER OTOPSİ RAPORUNDA

Oyuncunun, kesin ölüm nedeni Adli Tıp Kurumu'ndan gelecek detaylı otopsi raporu ile netleşecek.

ECE İRTEM'E VEDA BUGÜN KUŞADASI'NDA
Otopsi raporu çıktı mı? 35 yaşında hayatını kaybeden Ece İrtem'e veda günü 4

CENAZE TÖRENİ BUGÜN

35 yaşında hayatını kaybeden oyuncu Ece İrtem'in cenazesi otopsi Adli Tıp Kurumu'na getirilmişti. İrtem'in cenazesi otopsi işlemlerinin arından babası Vural İrtem tarafından teslim alındı.

Ece İrtem için bugün öğle namazına müteakip Kuşadası Hanım Camii'nde cenaze töreni düzenlenecek. Genç oyuncu, kılınacak namazın ardından Kuşadası Yeniköy Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

Otopsi raporu çıktı mı? 35 yaşında hayatını kaybeden Ece İrtem'e veda günü 5

Adli Tıp Kurumu önünde bir araya gelen dizi arkadaşları, gözyaşlarına hakim olamamıştı..Ece İrtem'i anan meslektaşları , yaşadıkları üzüntüyü dil getirmişti.

Bahtiyar Memili: "Şaşkınız, Allah ailesine sabır versin. Ece dünya tatlısı birisiydi, dünyanın en güzel kalbine sahipti."

Bahar Süer: "Hala şoktayız, inanamıyoruz. Pırlanta gibi bir insandı, onun hakkında kimsenin kötü bir şey hatırlayacağını sanmıyorum."

Jessica May: "Pırıl pırıl, nadir görülen bir insandı. Hiç kötülüğü yoktu."

Feride Hilal Akın: "Hepimiz çok üzgünüz, gencecik, güzeller güzeli, herkese ilham olan kardeşimizdi."

OYUNCU ARKADAŞLARI ECE İRTEM'İ ANLATTI
Otopsi raporu çıktı mı? 35 yaşında hayatını kaybeden Ece İrtem'e veda günü 6

SON GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Ünlü oyuncunun vefatından önceki son görüntülerine ATV Ana Haber ulaştı. Birkaç gün önce 35 yaşına giren oyuncu, akşam saatlerinde önce annesiyle bir mekânda görüntülendi, ardından bir arkadaşıyla buluştu. Saatler 20.40'ı gösterdiğinde ise annesiyle birlikte binaya giriş yaptığı anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

ECE İRTEM'İN VEFAT ETMEDEN ÖNCEKİ SON GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI
Otopsi raporu çıktı mı? 35 yaşında hayatını kaybeden Ece İrtem'e veda günü 7

ECE İRTEM KİMDİR?

Ece İrtem 14 Haziran 1991 tarihinde Sivas'ta dünyaya geldi. Yaşar Üniversitesi Opera / Şan Anasanat Dalı Bölümünden 2014 yılında üçüncülükle mezun oldu.

Okul hayatı boyunca İzmir Devlet Opera ve Balesi (İzdob) genel müdürü Aytül Büyüksaraç (soprano) ve Levent Gündüz (tenor), Paolo Susanni, Esra Mamaç, Anna Chubuchenko (mezzosoprano) gibi dünyaca tanınan değerli sanatçılarla çalıştı.

Otopsi raporu çıktı mı? 35 yaşında hayatını kaybeden Ece İrtem'e veda günü 8

Ece İrtem, ilkokul yıllarından itibaren lisanslı koşuculuk yaptı. Yine ilkokul yıllarında okul piyeslerinde kendi yazdığı skeçlerle oyunculukla tanıştı ve bir daha hayatından hiç çıkarmadı. İstanbul'a geldikten sonra 2014-2015 yılları arası Sadri Alışık Kültür Merkezinde oyunculuk eğitimi aldı. Kayhan Yıldızoğlu, Okday Korunan, Kadim Yaşar, Tolga Çiftçi'den eğitim aldı.

Ahaber
A Haber
Mobil uygulamalarımızı indirin