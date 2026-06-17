Göze kaçan sinek kazaya neden oldu! Antalya’da akılalmaz olay

Kaza, dün öğlen saatlerinde Konyaaltı ilçesi Gürsu Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, plaka ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen otomobil cadde üzerinde bulunan yaya geçidinden yolun karşısına geçmekte olan yabancı uyruklu kadına çarptı.

"GÖZÜME SİNEK KAÇTI, GÖRMEDİM" Bu sırada kazanın şokunu atlatarak araçtan inen kadın sürücü yerle yatmakta olan yaralıyı görünce gözyaşlarına boğuldu.

"Gözüme sinek kaçtı, görmedim" diyerek gözyaşı döken kadın sürücü kanlar içerisinde yerde yatan yaralıya "Hareket etme, ne olur hareket etme" dedi.

Büyük panik yaşayan ve gözyaşları içindeki kadını kazayı görerek olay yerine gelen çevredeki vatandaşlar sakinleştirdi. Adrese gelen 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı ise ambulansla hastaneye kaldırıldı.