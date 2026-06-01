Yazar Ayten Öztürk cinayetinde akılalmaz savunma: Bana uranyum benzeri şeker verdi

İfadesinde annesinin üzerinden psikolojik 4 ilaç aldığını ve teyzesinin yiyeceklerine radyoaktif madde kattığını iddia eden Sağlam, "Bana uranyuma benzer renkli bir şeker verdi. Kafamın içinde 'Bu kadın seni öldürecek' sesleri dönüyordu, ani kararla eylemi gerçekleştirdim. Cinayetin ardından mutfağa girip su içtim" sözleriyle vahşeti itiraf etti.

Yazar Ayten Öztürk, bayram sebebiyle Kırklareli'nin Vize ilçesine giderek ailesini ziyaret etti. Ziyaret sırasında 29 Mayıs günü eve Öztürk'ün yeğeni Berker Sağlam da (24) geldi. Öztürk ve yeğeni arasında henüz bilinmeyen bir sebeple tartışma çıktı. Çıkan tartışmanın üzerine Sağlam, teyzesine bıçakla saldırarak göğüs ve karın bölgesinden 6 darbeyle ağır yaraladı ve olay yerinden koşarak kaçtı. Öztürk, kaldırıldığı Vize Devlet Hastanesi'nde doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

"İÇECEĞİME RADYOAKTİF MADDELER ATTIĞINI DÜŞÜNÜYORUM"

Cinayet gününün sorulması üzerine Sağlam, ifadesine şöyle devam etti, "İçeceğime radyoaktif maddeler attığını düşünüyorum. Ben yukarıda odada oturuyordum. Kendisi bana su getirdi. Suyun yanında bir şeker vardı, uranyuma benzer bir rengi vardı. Aramızda muhabbet oldu; kendisi bana daha önce yapmış olduğu iyiliklerden bahsederek 'dilenci, karı gibisin' şeklinde laflar söyledi. Ben de bir hışımla dışarı çıktım. Daha önce üç tane ilaç içmiştim. İçimden bir ses 'Bu kadın beni öldürecek' diyordu."