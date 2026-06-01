Yazar Ayten Öztürk cinayetinde akılalmaz savunma: Bana uranyum benzeri şeker verdi

Kırklareli'de bayramlaşmak için gittiği babaevinde yeğeni Berker Sağlam tarafından hayattan koparılan yazar Ayten Öztürk cinayetine dair sarsıcı detaylar gün yüzüne çıktı. Psikolojik sorunları nedeniyle avukatlık ruhsatını alamayan ve bu durumdan teyzesini sorumlu tutan katil zanlısının akılalmaz ifadesi, cinayetin arkasındaki dehşeti gözler önüne serdi.

İfadesinde annesinin üzerinden psikolojik 4 ilaç aldığını ve teyzesinin yiyeceklerine radyoaktif madde kattığını iddia eden Sağlam, "Bana uranyuma benzer renkli bir şeker verdi. Kafamın içinde 'Bu kadın seni öldürecek' sesleri dönüyordu, ani kararla eylemi gerçekleştirdim. Cinayetin ardından mutfağa girip su içtim" sözleriyle vahşeti itiraf etti.

TEYZESİNİ 6 BIÇAK DARBESİYLE ÖLDÜRMÜŞTÜ

Yazar Ayten Öztürk, bayram sebebiyle Kırklareli'nin Vize ilçesine giderek ailesini ziyaret etti. Ziyaret sırasında 29 Mayıs günü eve Öztürk'ün yeğeni Berker Sağlam da (24) geldi. Öztürk ve yeğeni arasında henüz bilinmeyen bir sebeple tartışma çıktı. Çıkan tartışmanın üzerine Sağlam, teyzesine bıçakla saldırarak göğüs ve karın bölgesinden 6 darbeyle ağır yaraladı ve olay yerinden koşarak kaçtı. Öztürk, kaldırıldığı Vize Devlet Hastanesi'nde doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

"İÇECEĞİME RADYOAKTİF MADDELER ATTIĞINI DÜŞÜNÜYORUM"

Cinayet gününün sorulması üzerine Sağlam, ifadesine şöyle devam etti, "İçeceğime radyoaktif maddeler attığını düşünüyorum. Ben yukarıda odada oturuyordum. Kendisi bana su getirdi. Suyun yanında bir şeker vardı, uranyuma benzer bir rengi vardı. Aramızda muhabbet oldu; kendisi bana daha önce yapmış olduğu iyiliklerden bahsederek 'dilenci, karı gibisin' şeklinde laflar söyledi. Ben de bir hışımla dışarı çıktım. Daha önce üç tane ilaç içmiştim. İçimden bir ses 'Bu kadın beni öldürecek' diyordu."

TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Kaçan yeğen, jandarmanın çalışmasıyla kısa sürede suç aleti bıçakla birlikte yakalandı. Sağlam, işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece 30 Mayıs'ta tutuklanarak cezaevine gönderildi. Sabah, cani yeğen Sağlam'ın ifadesine ulaştı. İfadesinde teyzesi ile arasındaki ilişkinin önceden iyi olduğunu belirten Sağlam, bir süredir teyzesinin kendisine karşı tavırlarının değiştiğini iddia etti. Stajyer avukat olduğunu ancak gereken psikolojik yeterlilik muayenelerinden geçemediğini söyleyen Sağlam, teyzesinin hastane ve doktorları arayarak süreci yönlendirdiğini ileri sürdü.

"OLAYDAN SONRA MUTFAĞA GİRİP SU İÇTİM"

Dört farklı psikolojik ilaç kullandığını ve bunları annesinin üzerinden aldığını belirten Sağlam ifadesini şu sözlerle tamamladı, "Teyzemi bir hınçla öldürmeye karar verdim. Sebebi, teyzemin benim yiyeceklerime yasaklı maddeler katmasıydı. Bir iki gün içinde öleceğime inanıyordum. Evden kaçarken yanıma bıçak almadım. Bıçağı arabanın üstüne koyduğumu hatırlamıyordum ama daha sonra arabanın üzerinde bulmuşlar. Olaydan sonra mutfağa girip su içtiğimi hatırlıyorum. Teyzeme kaç kez bıçak darbesi vurduğumu ise hatırlamıyorum."

"BU KADIN BENİ ÖLDÜRECEK' SESLERİ KAFAMDA DÖNÜYORDU"

Sabah'ın haberine göre; Evden çıkmasının ardından alkol içtiğini söyleyen Sağlam eve geri döndüğü kısım için "Bıçağı evin yukarısında, büyük bahçeli beyaz bir evde oturan komşudan aldım. Komşuyu tanımıyorum. İçimden bir ses 'Bu kadın seni bir iki gün içerisinde öldürecek' diyordu, bu sesler kafamın içinde devamlı dönüyordu. Bıçakla bahçeye girdim, hemen sonrasında ise köyün dışına doğru koştuğumu hatırlıyorum. Olay anını sadece bağırış olarak hatırlıyorum, başka bir şey hatırlamıyorum. Ani bir kararla teyzemi öldürdüm, daha öncesinde plan yapmadım."

