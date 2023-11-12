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Meteoroloji'den dikkat çeken uyarı | Bugün hava nasıl olacak? İstanbul'da yaşayanlar dikkat: Kuvvetli geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, önümüzdeki 5 güne ait haritalı hava durumu tahmin raporunu paylaştı. Buna göre; bugün İstanbul dahil olmak üzere birçok ilde yağış bekleniyor. Yağış alan yerlerde sıcaklıkların azalacağı belirtilirken, önümüzdeki hafta yurt genelinde yağış havanın etkili olacağı öngörülüyor. Peki İstanbul'da önümüzdeki hafta yağış bekleniyor mu? Yurt genelinde hava durumu nasıl olacak?

Giriş Tarihi: 12.11.2023 09:24 Güncelleme Tarihi: 12.11.2023 12:08
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Meteoroloji’den dikkat çeken uyarı | Bugün hava nasıl olacak? İstanbul’da yaşayanlar dikkat: Kuvvetli geliyor

Kurak geçen yaz mevsiminin ardından ekim ayı ile birlikte bazı bölgelerde sağanak yağış etkisini göstermeye başladı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Meteoroloji’den dikkat çeken uyarı | Bugün hava nasıl olacak? İstanbul’da yaşayanlar dikkat: Kuvvetli geliyor
El Nino ve Eyyam-ı Bahur'un etkisiyle birlikte bunaltıcı sıcaklıkların yaşandığı bir dönemi geride bırakırken, Meteoroloji ve valiliklerden peş peş yağış uyarıları gelmeye başladı.
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Meteoroloji’den dikkat çeken uyarı | Bugün hava nasıl olacak? İstanbul’da yaşayanlar dikkat: Kuvvetli geliyor
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yayımladığı son rapora göre; bugün İstanbul dahil olmak üzere birçok ilde sağanak yağışın etkili olması bekleniyor.
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Meteoroloji’den dikkat çeken uyarı | Bugün hava nasıl olacak? İstanbul’da yaşayanlar dikkat: Kuvvetli geliyor
Yağış alan yerlerde sıcaklıkların azalacağı belirtilirken, önümüzdeki hafta yurt genelinde yağış havanın etkili olacağı öngörülüyor.
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Meteoroloji’den dikkat çeken uyarı | Bugün hava nasıl olacak? İstanbul’da yaşayanlar dikkat: Kuvvetli geliyor
Peki İstanbul'da önümüzdeki hafta yağış bekleniyor mu? Yurt genelinde hava durumu nasıl olacak? İşte son dakika haberinin detayları...