Meteoroloji'den dikkat çeken uyarı | Bugün hava nasıl olacak? İstanbul'da yaşayanlar dikkat: Kuvvetli geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, önümüzdeki 5 güne ait haritalı hava durumu tahmin raporunu paylaştı. Buna göre; bugün İstanbul dahil olmak üzere birçok ilde yağış bekleniyor. Yağış alan yerlerde sıcaklıkların azalacağı belirtilirken, önümüzdeki hafta yurt genelinde yağış havanın etkili olacağı öngörülüyor. Peki İstanbul'da önümüzdeki hafta yağış bekleniyor mu? Yurt genelinde hava durumu nasıl olacak?

Giriş Tarihi: 12.11.2023 09:24 Güncelleme Tarihi: 12.11.2023 12:08 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





ABONE OL