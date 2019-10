ALAN UYDU GÖRÜNTÜSÜNE KAPATILDI

Kazı çalışması 19 ay evvel bitmesine rağmen vatandaşların mağduriyetinin giderilmediğini dile getiren vatandaşlar, çaresizlik içinde beklediklerini ifade ettiler. Vatandaşlardan Murat Bölge, "Bir zamanlar Türkiye'nin gündemine oturan kırmızı ev şu an hayalet bir eve dönüşmüş bir şekilde. Bir zamanlar özel kuvvetlerin bile koruduğu evin bahçesinde şu an otlar diz boyu. Bu evlere bir an önce el atılması lazım. Burada insanlar da var" dedi.