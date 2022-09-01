Marmariste 5 kişinin hayatını kaybettiği safari faciasının detayları ortaya çıktı! Safari turları ne kadar güvenli?

AMAÇ TEHLİKELİ YOLDA HIZ YAPMAK DEĞİL

Ayrıca rapora göre cipte bulunan turistlerin emniyet kemeri takmadıkları için kaza anında yola savruldukları, emniyet kemeri takmaları halinde ölümlerin yaşanmayacağının vurgulandığı öğrenildi. Araçtan yola savrulan iki turistin üzerinden karşı yönden gelen başka bir aracın geçtiği de anlaşıldı.

KAZADA ÖLEN TURİSTLERİN SON GÖRÜNTÜSÜ / VİDEO

Safari Faciası ile ilgili konuşan TÜRSAB İzmir Bölge Temsil Kurulu Başkanı Kıvanç Meriç, "Safari turlarının dünyanın her yerinde standartları var. Yolları güzergahları UKOME (Ulaşım Koordinasyon Merkezi) kararları olması gerekiyor. Safari turları normal araçlarla gidilemeyecek, asfalt yolların dışına çıkıp doğal güzellikleri göstermek için yapılıyor. Amaç tehlikeli bir yolda gidip hız yapmak değil. Hiçbir turizm acentesi tehlikeli yollara safari turu koymaz" dedi.