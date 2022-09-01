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Marmariste 5 kişinin hayatını kaybettiği safari faciasının detayları ortaya çıktı! Safari turları ne kadar güvenli?

Marmaris'te 5 turistin öldüğü safari faciası ile ilgili yeni detaylara ulaşıldı. Çarpıcı açıklamalarda bulunan yetkililer, "Ortadoğu'dan gelen turistler genelde kemer takmıyor. Kurallara uymuyorlar. Safari araçlarını kullanan sürücülerin eğitilmesi gerekiyor" ifadelerine yer verdi.

Giriş Tarihi: 01.09.2022 08:50 Güncelleme Tarihi: 01.09.2022 09:07
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Marmariste 5 kişinin hayatını kaybettiği safari faciasının detayları ortaya çıktı! Safari turları ne kadar güvenli?

Muğla'nın Marmaris ilçesinde Irak uyruklu 5 turistin öldüğü, 4'ünün de yaralandığı kazanın ardından tutuklanan safari cipin sürücüsü Murtaza Arslan'ın 8'de 8 kusurlu olduğu ortaya çıktı.

Ulaşılan yeni detaylara göre trafik ekipleri tarafından kaza sonrası tutulan rapora göre, yağışlı havada rampa aşağı giderken viraja sert girerek cipin devrilmesine neden olan sürücü Arslan'ın tamamen hatalı olduğu belirlendi.

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Marmariste 5 kişinin hayatını kaybettiği safari faciasının detayları ortaya çıktı! Safari turları ne kadar güvenli?

AMAÇ TEHLİKELİ YOLDA HIZ YAPMAK DEĞİL

Ayrıca rapora göre cipte bulunan turistlerin emniyet kemeri takmadıkları için kaza anında yola savruldukları, emniyet kemeri takmaları halinde ölümlerin yaşanmayacağının vurgulandığı öğrenildi. Araçtan yola savrulan iki turistin üzerinden karşı yönden gelen başka bir aracın geçtiği de anlaşıldı.

KAZADA ÖLEN TURİSTLERİN SON GÖRÜNTÜSÜ / VİDEO

Safari Faciası ile ilgili konuşan TÜRSAB İzmir Bölge Temsil Kurulu Başkanı Kıvanç Meriç, "Safari turlarının dünyanın her yerinde standartları var. Yolları güzergahları UKOME (Ulaşım Koordinasyon Merkezi) kararları olması gerekiyor. Safari turları normal araçlarla gidilemeyecek, asfalt yolların dışına çıkıp doğal güzellikleri göstermek için yapılıyor. Amaç tehlikeli bir yolda gidip hız yapmak değil. Hiçbir turizm acentesi tehlikeli yollara safari turu koymaz" dedi.
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Marmariste 5 kişinin hayatını kaybettiği safari faciasının detayları ortaya çıktı! Safari turları ne kadar güvenli?

ORTA DOĞUDAN GELEN TURİSTLER KEMER TAKMIYOR

Orta Doğu'dan gelen turistlerin safari turlarından genelde emniyet kemeri takmadığına dikkat çeken Kıvanç Meriç, "Kurallara uymuyorlar. Kazanın yaşandığı araçtaki turistler emniyet kemeri takmış olsaydı ölüm yaşanmayacaktı. Kaza anında kimse araçtan dışarı fırlamayacaktı. Ayrıca tamamen cip sürücüsünün hatası var. Yağışlı havada viraja çok yavaş girmesi gerekiyordu" dedi.

Safari turlarında 4*4 araçlarla gidilen yerlerdeki doğal güzelliklerin gösterildiğini söyleyen Meriç, "Gidilen yerlerde denize ve göle girilir. Safari turları dünyanın en güzel ülkelerinden biri olan ülkemiz için önemli. Dubai'de de çöl safarileri yapılır. Araçları eğitimli sürücüler kullanıyor. Ülkemizdeki sürücülerin de eğitimli olması gerekiyor" dedi.

EĞİTİMLE KAZALARIN ÖNÜNE GEÇEBİLİRİZ

Tur operatörü Meeting Point'in Türkiye COO'su Onur Özer, "Türkiye 'de yaşanan safari kazaları bizi çok üzüyor. Bunun önüne geçmek için mutlaka bu turu yapanların eğitilmesi lazım. Bu turlar animasyon turlarıdır. Tur öncesi turistler mutlaka bilinçlendirilmelidir." ifadelerine yer verdi.

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Marmariste 5 kişinin hayatını kaybettiği safari faciasının detayları ortaya çıktı! Safari turları ne kadar güvenli?

Özer açıklamalarına şu ifadelerle devam etti;

"Aracı kullanan kişiler eğitimli olmalıdır. Eskiden sadece Avrupalı turistler geliyordu. Sonra Ruslar gelmeye başladı. 88 milletten ülkemize turist geliyor. Aracı kullanan animasyon ekibi dinlenmemiş olabilir. Bunların gözden geçirilmesi lazım. Bunlar her firmanın kendi sorumluluğu. Acentelere de çok görev düşüyor. Bizim en çok korktuğumuz konular kazalardı. Çalıştığımız firmalara başlayarak personellerini düzgün eğiterek öğreterek kazaların önüne geçebiliriz. Herkes kendine bakacak. Anca bu şekilde kazaların önüne geçebiliriz"

Acente sahibi ve TÜRSAB BTK üyesi Şenay Tokmak, turlarda en önemli unsurun rezervasyon ve saatinde müşterileri almak olduğunun altını çizerek, "Her şey kayıt altında olmalıdır. Araçların her türlü bakımı periyodik olarak yapılmalıdır. Herkesin bunu yapması gerekir. Hazırlıklarımızı tam yapabilmek için rezervasyon erken olmalı ve tam saatinde müşteriler alınmalıdır. Ve çizelgeye kaydedilmelidir. Ekiplerimizde, acil tıp teknisyeni ve ilk yardım uzmanı vardır. Ayrıca tur şoförlerimize talimatnamelerimiz bildirilir. Araçlara alınan müşterilere her sabah güvenlik brifingi verilmelidir. Araçlarımızda uyarı yazıları bulunuyor. Seyahat anında emniyet kemerleri sürekli takılı olmalıdır. Ayağa kalkılmamalı, kol veya diğer uzuvlar araçtan dışarı çıkarılmamalıdır. Araçtan sarkmamalıdır. Şoför inin deyinceye kadar kimse inmemelidir." dedi.

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Marmariste 5 kişinin hayatını kaybettiği safari faciasının detayları ortaya çıktı! Safari turları ne kadar güvenli?

SU TABANCASI YOK
Ayrıca safari araçlarındaki su tabancı veya diğer eğlence faaliyetleri normalde olmaması gerekir. Bizim yönetmeliğimizde böyle bir şey yok. Tamamen ticaret odaklı yapılan bir şeydir. Cip safari turlarına kapsamlı bir düzenleme getirilmesi gerekiyor. 34 yıldır, bu bölgede safari turları yapıyorum. Sonuçta bu olay turizmde ekonomik katkı sağlayan bir aksiyon. Trafiği tehlike atanlar oluyor maalesef. Bu araçların ana yolda ne işi var. Adı üstünde safari turu. Bizim asfaltta işimiz yok. Arz, talep ve rekabet meselesi. Bu alanın geniş bir şekilde kontrol edilerek, düzenleme getirilmesi gereklidir" dedi.

KURALLARA UYULMADIĞINDA SAĞA ÇEKİP DURUYORUZ
Cip safari şoförlerinden Gökhan Pektane, "Ehliyet dışında SRC 2 ve psikoteknik belgelerinizin olması lazım bu araçları kullanabilmeniz için. Ayrıca ehliyetinizin de D1 sınıfının olması ve süresinin geçmemiş olması gerekiyor. Müşterilere ayağa kalkmamaları, kemerlerini bağlamaları ve diğer hususlarda uyarılarımızı yapıyoruz." dedi.