Marmariste 5 kişinin hayatını kaybettiği safari faciasının detayları ortaya çıktı! Safari turları ne kadar güvenli?

Özer açıklamalarına şu ifadelerle devam etti;

"Aracı kullanan kişiler eğitimli olmalıdır. Eskiden sadece Avrupalı turistler geliyordu. Sonra Ruslar gelmeye başladı. 88 milletten ülkemize turist geliyor. Aracı kullanan animasyon ekibi dinlenmemiş olabilir. Bunların gözden geçirilmesi lazım. Bunlar her firmanın kendi sorumluluğu. Acentelere de çok görev düşüyor. Bizim en çok korktuğumuz konular kazalardı. Çalıştığımız firmalara başlayarak personellerini düzgün eğiterek öğreterek kazaların önüne geçebiliriz. Herkes kendine bakacak. Anca bu şekilde kazaların önüne geçebiliriz"

Acente sahibi ve TÜRSAB BTK üyesi Şenay Tokmak, turlarda en önemli unsurun rezervasyon ve saatinde müşterileri almak olduğunun altını çizerek, "Her şey kayıt altında olmalıdır. Araçların her türlü bakımı periyodik olarak yapılmalıdır. Herkesin bunu yapması gerekir. Hazırlıklarımızı tam yapabilmek için rezervasyon erken olmalı ve tam saatinde müşteriler alınmalıdır. Ve çizelgeye kaydedilmelidir. Ekiplerimizde, acil tıp teknisyeni ve ilk yardım uzmanı vardır. Ayrıca tur şoförlerimize talimatnamelerimiz bildirilir. Araçlara alınan müşterilere her sabah güvenlik brifingi verilmelidir. Araçlarımızda uyarı yazıları bulunuyor. Seyahat anında emniyet kemerleri sürekli takılı olmalıdır. Ayağa kalkılmamalı, kol veya diğer uzuvlar araçtan dışarı çıkarılmamalıdır. Araçtan sarkmamalıdır. Şoför inin deyinceye kadar kimse inmemelidir." dedi.