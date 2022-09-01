Marmariste 5 kişinin hayatını kaybettiği safari faciasının detayları ortaya çıktı! Safari turları ne kadar güvenli?

ORTA DOĞUDAN GELEN TURİSTLER KEMER TAKMIYOR
Orta Doğu'dan gelen turistlerin safari turlarından genelde emniyet kemeri takmadığına dikkat çeken Kıvanç Meriç, "Kurallara uymuyorlar. Kazanın yaşandığı araçtaki turistler emniyet kemeri takmış olsaydı ölüm yaşanmayacaktı. Kaza anında kimse araçtan dışarı fırlamayacaktı. Ayrıca tamamen cip sürücüsünün hatası var. Yağışlı havada viraja çok yavaş girmesi gerekiyordu" dedi.
Safari turlarında 4*4 araçlarla gidilen yerlerdeki doğal güzelliklerin gösterildiğini söyleyen Meriç, "Gidilen yerlerde denize ve göle girilir. Safari turları dünyanın en güzel ülkelerinden biri olan ülkemiz için önemli. Dubai'de de çöl safarileri yapılır. Araçları eğitimli sürücüler kullanıyor. Ülkemizdeki sürücülerin de eğitimli olması gerekiyor" dedi.
EĞİTİMLE KAZALARIN ÖNÜNE GEÇEBİLİRİZ
Tur operatörü Meeting Point'in Türkiye COO'su Onur Özer, "Türkiye 'de yaşanan safari kazaları bizi çok üzüyor. Bunun önüne geçmek için mutlaka bu turu yapanların eğitilmesi lazım. Bu turlar animasyon turlarıdır. Tur öncesi turistler mutlaka bilinçlendirilmelidir." ifadelerine yer verdi.