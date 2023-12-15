15 Aralık 2023, Cuma
Marmara Denizi'nde büyük tehlike! Lodosla birlikte ortaya çıktı: Bu buz dağının görünen kısmı
Hava sıcaklığı, deniz kirliliği, kıyısal alan tahribatı gibi nedenlerle İstanbul Boğazı'nın kıyı kesimleri ve Haliç'te görülen denizanası yoğunluğu dikkat çekici boyutlara ulaştı. Denizanalarıyla müsilaj arasında bir ilişki olduğunu söyleyen Prof. Dr. Melek İşinibilir Okyar, "Suyun üzerinde gördüğümüz denizanaları buz dağının görünen kısmı. Asıl stok suyun altında." dedi.
Giriş Tarihi: 15.12.2023 09:50
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