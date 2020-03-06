06 Mart 2020, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

BİZE ULAŞIN

Koronavirüsünde korkunç bilanço! Ölü sayısı her geçen dakika artıyor

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınında, her geçen gün vaka ve ölüm sayısı artıyor. Bilim insanları tarafından henüz tedavisi bulunamayan salgının, Türkiye ile birlikte bulaşmadığı az sayıda ülke kaldı. Şimdiye kadar 98 bin kişiye bulaşan virüs, 3 binden fazla insanın ölümüne neden oldu. Salgın Çin'den sonra en çok Güney Kore, İtalya ve İran'da etkili oldu. Ölümcül virüs özellikle İran'da devlet kademelerinde görev yapan üst mertebedeki kişilere de bulaştı. Virüsün bulaştığı diğer ülkelere nazaran salgını kontrol etmekte zorlanan İran, Mart'ın 20'sine kadar eğitim hayatını durdururken halk hükümeti, koronavirüse karşı yeteri kadar tedbir almadığı yönünde eleştiriyor. İşte tüm dünyada etkisini gösteren koronavirüs ile ilgili yaşanan gelişmeler...

Giriş Tarihi: 06.03.2020 17:34 Güncelleme Tarihi: 06.03.2020 17:58
  • 1
  • 30
Koronavirüsünde korkunç bilanço! Ölü sayısı her geçen dakika artıyor

Çin'in Vuhan şehrinde ortaya çıkan koronavirüs kısa sürede, tüm dünyaya bulaştı. İlk olarak balık pazarında kendini gösteren virüs, 98 binden fazla insana bulaştı, 3 binden fazla insanın ölümüne neden oldu.

  • 2
  • 30
Koronavirüsünde korkunç bilanço! Ölü sayısı her geçen dakika artıyor

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını İran'da başta başkent Tahran olmak üzere hızla yayılırken virüs şu ana kadar üst düzey isimlerin de aralarında bulunduğu 124 kişinin ölümüne yol açtı.

913 KİŞİ DE İYİLEŞEREK HASTANELERDEN TABURCU EDİLDİ
Koronavirüs, ilk ortaya çıktığı Çin'den sonra en çok kaybın yaşandığı İran'da 19 Şubat'ta Kum kentinde tespit edildi. Ardından neredeyse ülkenin tamamına yayılan koronavirüse yakalananların sayısı 4 bin 747'ye ulaştı. Kovid-19 teşhisi konulanlardan 913 kişi de iyileşerek hastanelerden taburcu edildi.

  • 3
  • 30
Koronavirüsünde korkunç bilanço! Ölü sayısı her geçen dakika artıyor

BİLANÇO HER GEÇEN GÜN AĞIRLAŞIYOR

En çok vaka 1413 ile Tahran eyaletinde görülürken ülkede virüsün ilk tespit edildiği Kum'da 523, Gilan'da 424, İsfahan'da 388, Elburz'da 302, Mazenderan'da 301, Merkezi'de 228 ve Kazvin'de 176 kişinin enfekte olduğu açıklandı.

Salgının nispeten daha az yayıldığı eyaletlerden Semnan'da 114, Gülistan'da 104, Rezevi Horasan'da 89, Loristan'da 80, Fars'ta 81, Doğu Azerbaycan'da 75, Huzistan'da 63, Yezd'de 57, Zincan'da 50, Kürdistan'da 42, Erdebil'de 40, Kirmanşah'ta 27, Kirman'da 25, Hemedan'da 23, Sistan-Beluçistan'da 21, Hürmüzgan'da 19, Güney Horasan'da 18, Kuzey Horasan'da 15, Çeharmahal-Bahtiyari'de 14, İlam'da 13, Batı Azerbaycan'da 11, Kohgiluye-Buyer Ahmed'de 6 ve Buşehr'de 5 kişiye Kovid-19 teşhisi konuldu.

  • 4
  • 30
Koronavirüsünde korkunç bilanço! Ölü sayısı her geçen dakika artıyor

24 MİLLETVEKİLİNE BULAŞTI
İran Cumhurbaşkanı Yardımcısı Masume İbtikar, bazı bakan ve bakan yardımcılarıyla 24 milletvekiline de koronavirüs bulaştı.

İran'da koronavirüsten hayatını kaybeden 124 kişi arasında ise eski Vatikan Büyükelçisi, ülkenin önde gelen din adamlarından Hadi Hüsrevşahi, Düzenin Maslahatını Teşhis Konseyi Üyesi Muhammed Mirmuhammedi ve İran'ın eski Şam Büyükelçisi Hüseyin Şeyhulislam da yer aldı.

  • 5
  • 30
Koronavirüsünde korkunç bilanço! Ölü sayısı her geçen dakika artıyor

İRAN'DA HALK YÖNETİMİ SUÇLADI

Son dönemlerde ABD ile gerginlik ve ekonomik sorunlarla mücadele eden İran yönetimi koronavirüs salgınının hızla yayılmasıyla zor günler geçiriyor. İran, hızlı yayılan ve neredeyse büyün eyaletlerini etkisi altına alan virüsün tespit edildiği ilk günlerde sert tedbirler alamadı ve virüsün ilk çıktığı Kum kentini karantina almaktan kaçındı.