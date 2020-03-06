Koronavirüsünde korkunç bilanço! Ölü sayısı her geçen dakika artıyor

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınında, her geçen gün vaka ve ölüm sayısı artıyor. Bilim insanları tarafından henüz tedavisi bulunamayan salgının, Türkiye ile birlikte bulaşmadığı az sayıda ülke kaldı. Şimdiye kadar 98 bin kişiye bulaşan virüs, 3 binden fazla insanın ölümüne neden oldu. Salgın Çin'den sonra en çok Güney Kore, İtalya ve İran'da etkili oldu. Ölümcül virüs özellikle İran'da devlet kademelerinde görev yapan üst mertebedeki kişilere de bulaştı. Virüsün bulaştığı diğer ülkelere nazaran salgını kontrol etmekte zorlanan İran, Mart'ın 20'sine kadar eğitim hayatını durdururken halk hükümeti, koronavirüse karşı yeteri kadar tedbir almadığı yönünde eleştiriyor. İşte tüm dünyada etkisini gösteren koronavirüs ile ilgili yaşanan gelişmeler...