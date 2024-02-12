Kolundaki şişlikten parça parça çıkardı 👩‍⚕️ 8 milyondan fazla takipçisi var | Görenleri şaşkına çevirdi

Yaptığı cerrahi operasyonlarla adından söz ettiren ve YouTube'da fenomen olan Doktor Sandra Lee milyonları şaşırtmaya devam ediyor. Sandra Lee bu sefer kolunda bulunan bir şişlik yüzünden kendisine gelen bir hastasının operasyon görüntülerini paylaştı. Lee'nin 8 milyondan fazla takipçisi bulunuyor.

Giriş Tarihi: 12.02.2024 10:57 Güncelleme Tarihi: 12.02.2024 10:57 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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