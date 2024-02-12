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Kolundaki şişlikten parça parça çıkardı 👩‍⚕️ 8 milyondan fazla takipçisi var | Görenleri şaşkına çevirdi

Yaptığı cerrahi operasyonlarla adından söz ettiren ve YouTube'da fenomen olan Doktor Sandra Lee milyonları şaşırtmaya devam ediyor. Sandra Lee bu sefer kolunda bulunan bir şişlik yüzünden kendisine gelen bir hastasının operasyon görüntülerini paylaştı. Lee'nin 8 milyondan fazla takipçisi bulunuyor.

Giriş Tarihi: 12.02.2024 10:57 Güncelleme Tarihi: 12.02.2024 10:57
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Kolundaki şişlikten parça parça çıkardı 👩‍⚕️ 8 milyondan fazla takipçisi var | Görenleri şaşkına çevirdi

Yaptığı sıra dışı operasyonlarla adından söz ettiren ve sosyal paylaşım sitesi YouTube'da 8 milyondan fazla takipçiye ulaşan Doktor Sandra Lee yine herkesi şaşırtan bir operasyona imza attı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Kolundaki şişlikten parça parça çıkardı 👩‍⚕️ 8 milyondan fazla takipçisi var | Görenleri şaşkına çevirdi

Kolunda bulunan bir şişlik yüzünden kendisine gelen bir hastasının operasyon görüntülerini paylaşan Sandra Lee'nin bu videosu kısa sürede milyonlarca kez izlendi.

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Kolundaki şişlikten parça parça çıkardı 👩‍⚕️ 8 milyondan fazla takipçisi var | Görenleri şaşkına çevirdi

İşte o görüntüler...

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Kolundaki şişlikten parça parça çıkardı 👩‍⚕️ 8 milyondan fazla takipçisi var | Görenleri şaşkına çevirdi
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Kolundaki şişlikten parça parça çıkardı 👩‍⚕️ 8 milyondan fazla takipçisi var | Görenleri şaşkına çevirdi