Kolundaki kisti kendi çıkardı

Kimliği belirsiz bir Amerikalı, bıçakla kestiği kolundan kist çıkarmaya çalıştı. Arkadaşları ise anbean o anları kayıtladı. Kolundaki kisti yok etmek için bıçakla koluna bir kesik atan adam, dokunun altından beyaz bir kistle karşılaştı. Ancak kolun alt kısımlarında kalsifikasyon (kireçlenme) söz konusu olduğu için kisti çıkarmakta bir hayli zorlanıyor. Sonunda ise antiseptik mendil ile yarayı temizlemeye başlıyor. Uzmanlar ise evde yapılan bu tip müdahalelerin yanlış olduğunun altını çizip, bir uzmandan yardım almakta yarar olduğunu söylüyor.