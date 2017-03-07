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Kolundaki kisti kendi çıkardı

Kimliği belirsiz bir Amerikalı, bıçakla kestiği kolundan kist çıkarmaya çalıştı. Arkadaşları ise anbean o anları kayıtladı.

Giriş Tarihi: 07.03.2017 15:27 Güncelleme Tarihi: 20.11.2019 17:25
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Kolundaki kisti kendi çıkardı

Kimliği belirsiz bir Amerikalı, bıçakla kestiği kolundan kist çıkarmaya çalıştı. Arkadaşları ise anbean o anları kayıtladı.

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Kolundaki kisti kendi çıkardı

Kolundaki kisti yok etmek için bıçakla koluna bir kesik atan adam, dokunun altından beyaz bir kistle karşılaştı.

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Kolundaki kisti kendi çıkardı

Ancak kolun alt kısımlarında kalsifikasyon (kireçlenme) söz konusu olduğu için kisti çıkarmakta bir hayli zorlanıyor.

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Kolundaki kisti kendi çıkardı

Sonunda ise antiseptik mendil ile yarayı temizlemeye başlıyor.

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Kolundaki kisti kendi çıkardı

Uzmanlar ise evde yapılan bu tip müdahalelerin yanlış olduğunun altını çizip, bir uzmandan yardım almakta yarar olduğunu söylüyor.