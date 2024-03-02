Kiracısına ulaşamayan ev sahibine piton sürprizi! 🐍 Hemen ekipleri çağırdı | Genç kızın o cümlesi korkuttu: Sanırım beni yeme hayali kuruyor

Antalya'da görenleri korkutan bir olay meydana geldi. Kiracısına ulaşamayan bir ev sahibi, itfaiye ekipleriyle birlikte girdiği evde beslenmesi yasak olan albino pitonla karşılaştı. Kiracı A.Y'ye ulaşılamazken, piton hayvanat bahçesi yetkililerine teslim edildi.

ahaber.com.tr DHA Giriş Tarihi: 02.03.2024 14:34 Güncelleme Tarihi: 02.03.2024 14:34 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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