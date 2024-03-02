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Haberler Galeri Kiracısına ulaşamayan ev sahibine piton sürprizi! 🐍 Hemen ekipleri çağırdı | Genç kızın o cümlesi korkuttu: Sanırım beni yeme hayali kuruyor

Kiracısına ulaşamayan ev sahibine piton sürprizi! 🐍 Hemen ekipleri çağırdı | Genç kızın o cümlesi korkuttu: Sanırım beni yeme hayali kuruyor

Antalya'da görenleri korkutan bir olay meydana geldi. Kiracısına ulaşamayan bir ev sahibi, itfaiye ekipleriyle birlikte girdiği evde beslenmesi yasak olan albino pitonla karşılaştı. Kiracı A.Y'ye ulaşılamazken, piton hayvanat bahçesi yetkililerine teslim edildi.

ahaber.com.tr DHA
Giriş Tarihi: 02.03.2024 14:34 Güncelleme Tarihi: 02.03.2024 14:34
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Kiracısına ulaşamayan ev sahibine piton sürprizi! 🐍 Hemen ekipleri çağırdı | Genç kızın o cümlesi korkuttu: Sanırım beni yeme hayali kuruyor

Antalya'da kiracısına ulaşamayan ev sahibi, girdiği dairede albino pitonla karşılaştı.

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Kiracısına ulaşamayan ev sahibine piton sürprizi! 🐍 Hemen ekipleri çağırdı | Genç kızın o cümlesi korkuttu: Sanırım beni yeme hayali kuruyor

Kepez ilçesine bağlı Ayanoğlu Mahallesi'ndeki 1932 Sokak'ta dün akşam, 6 katlı apartmanın 5'inci katında oturan A.Y'den haber alamayan mülk sahibi, binaya geldi.

Mülk sahibi, kiracısı kapıyı açmayınca itfaiyeden yardım istedi.

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Kiracısına ulaşamayan ev sahibine piton sürprizi! 🐍 Hemen ekipleri çağırdı | Genç kızın o cümlesi korkuttu: Sanırım beni yeme hayali kuruyor

Gelen itfaiye ekibinin kapıyı açıp içeri girdiği dairede albino cinsi piton bulundu.

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Kiracısına ulaşamayan ev sahibine piton sürprizi! 🐍 Hemen ekipleri çağırdı | Genç kızın o cümlesi korkuttu: Sanırım beni yeme hayali kuruyor

İtfaiye ekipleri beslemesi yasaklı tür olduğu için yılanı yakalayıp Antalya Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi yetkililerine teslim etti.

A.Y'ye ise ulaşılamadı.

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Kiracısına ulaşamayan ev sahibine piton sürprizi! 🐍 Hemen ekipleri çağırdı | Genç kızın o cümlesi korkuttu: Sanırım beni yeme hayali kuruyor

SOSYAL MEDYADA PİTONLA VİDEOLAR PAYLAŞMIŞ

Bukalemun, tarantula gibi beslemesi yasaklı hayvanları evinde besleyip sosyal medya hesaplarından paylaştığı görülen A.Y'nin, pitona "Pakize" ismini verdiği öğrenildi.