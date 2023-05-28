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İstanbul’un fethi ne zaman? 2023 İstanbul’un fethinin kaçıncı yılını kutlayacağız?

Bir devri açıp kapatan İstanbul'un fethine ilişkin detaylar tarih meraklıları tarafından araştırılmaya başlandı. Bu yıl 570. yıl dönümü kutlanacak olan İstanbul'un fethi tüm yurtta coşkuyla karşılanıyor. Peki İstanbul'un fethi ne zaman? 2023 İstanbul'un fethinin kaçıncı yılını kutlayacağız? İstanbul'u kim fethetti?

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 28.05.2023 21:32 Güncelleme Tarihi: 28.05.2023 21:32
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İstanbul’un fethi ne zaman? 2023 İstanbul’un fethinin kaçıncı yılını kutlayacağız? İstanbul’u kim fethetti?

Sultan Mehmed'e Fatih unvanını kazandıran İstanbul'un fethi bu yıl 570. yıl dönümü kutlanacak. Bir çağı kapatıp yeni bir devri başlatan aynı zamanda Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in hadisine nail olan bu kutlu olay ile ilgili detaylar araştırılıyor. Peki İstanbul'un fethi ne zaman?

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İstanbul’un fethi ne zaman? 2023 İstanbul’un fethinin kaçıncı yılını kutlayacağız? İstanbul’u kim fethetti?

Hazreti Muhammed'in "İstanbul elbette fethedilecektir. Onu fetheden kumandan ne güzel kumandan, konu fetheden asker ne güzel askerdir." şeklindeki sözleri Müslüman devletlerin de bu övgüye mazhar olmak için defalarca İstanbul'u kuşatmasına yol açtı.

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İstanbul’un fethi ne zaman? 2023 İstanbul’un fethinin kaçıncı yılını kutlayacağız? İstanbul’u kim fethetti?

İstanbul'un fethi için yapılan hazırlıklar, kuşatma boyunca hem içeride hem dışarıda verilen mücadeleler ve fetih sonrası tavrı ilk saltanatı başarısız görülen Sultan 2. Mehmet'i "Fatih" ve cihan imparatoru yaptı.

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İstanbul’un fethi ne zaman? 2023 İstanbul’un fethinin kaçıncı yılını kutlayacağız? İstanbul’u kim fethetti?

Edirne'de büyük toplar döküldü

Şehrin dışarıdan destek almaması için Zağanos Paşa 1452 başlarında Anadolu Hisarı'nı güçlendirdi, ağustosta ise Rumeli Hisarı tamamladı. Böylece Karadeniz'le Bizans'ın iaşe ve ikmal bağlantısı kesilerek İstanbul'a askeri yardımların engellenmesi sağlandı.

Osmanlı'ya hizmet teklifinde bulunan Urban isimli Macar top döküm ustasının yaptığı ilk top Rumeli Hisarı'na yerleştirildi ve bu top sayesinde İstanbul Boğazı'nı izinsiz geçmek isteyen Venedikli Antonio Rizzo'nun idaresindeki gemi batırıldı. Bu topun başarısı surları yıkabilmek için daha çok ve büyük topların yapımına ihtiyaç olduğunu gösterdi. Edirne'de büyük top dökümü işi başlatıldı.

Edirne'de yeni dökülen büyük top, 62,8 santimetre çapındaydı. Her biri 600 kilogram ağırlığında taş gülleler atabilecekti. Büyük toplar, 64 günlük zorlu bir yürüyüşten sonra İstanbul önlerine geldi. Rumeli ordusunun büyük bir kısmı, büyük topların hareketinden yaklaşık 2 ay sonra Edirne'den hareket etti ve 10 gün sonra İstanbul'a vardı.

Hisarın tamamlanması savaş sebebiydi ve inşaat sırasında yer yer Bizans ve Osmanlı birlikleri arasında küçük çaplı çatışmalar yaşandı.

Ardından 2. Mehmet Bizans İmparatoru 11. Konstantinos'tan kenti teslim etmesini talep ederek resmen savaş ilan etti.

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İstanbul’un fethi ne zaman? 2023 İstanbul’un fethinin kaçıncı yılını kutlayacağız? İstanbul’u kim fethetti?

İlk taarruz 18 Nisan'da

İlk büyük genel taarruz 18 Nisan günü gerçekleştirildi.

Büyük çaplı saldırının da başarısızlıkla sonuçlanması Osmanlı ordugahındaki havayı olumsuz etkiledi.

Ayrıca 20 Nisan'da üç Ceneviz ve bir Bizans gemisinin rüzgarın da yardımıyla Haliç önlerindeki Osmanlı ablukasını yarıp şehri savunanlara yardım ulaştırması, kuşatmanın kaldırılmasına taraftar olan kesimin eline büyük bir koz verdi.

Bu zorlu günlerde padişahın yanında olan Akşemseddin o dönemden bugüne ulaşan tek belge olan mektubunda 2. Mehmet'i destekleyerek kuşatmanın devam etmesi gerektiğini yazdı.